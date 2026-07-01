Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Мексико очаква Англия на осминафиналите Ще имат ли "трите лъва" проблеми срещу ДР Конго? Снимка: Reuters

Англия се изправя срещу ДР Конго в 1/16-финалите на световното първенство с амбицията да продължи серията си от силни представяния във фазата на директните елиминации.

Двубоят ще се играе в Атланта, а за африканския тим това ще бъде историческо първо участие в елиминациите на Мондиал.

Интересното е, че двата отбора ще се изправят за първи път един срещу друг.

Лъвове срещу леопарди

Отборът на Томас Тухел спечели група L след успех с 2:0 над Панама в последния кръг, но представянето на англичаните в груповата фаза остави смесени впечатления.

Снимка: Reuters

Въпреки това Англия традиционно се представя по-силно в елиминациите и ще се стреми към пето поредно класиране поне за четвъртфиналите на голям форум.

Под ръководството на Тухел "трите лъва" са спечелили 10 от 11 официални срещи, като единствената победа, която им се изплъзна, беше равенството срещу Гана в груповата фаза на Мондиала.

Снимка: Reuters

Любопитен факт е, че две от общо четирите загубени точки на Англия при германския специалист са именно срещу африкански съперници. Още по-показателно е, че в 14 от последните 15 победи на отбора англичаните не са допуснали гол.

ДР Конго достигна до осминафиналите като един от най-добрите трети отбори, след като завърши на трето място в група K.

Снимка: Reuters

Решаващ се оказа успехът с 3:1 над Узбекистан в последния кръг, а още в първия мач африканците впечатлиха с равенство срещу Португалия.

Макар да имат само една победа в последните си пет срещи, "леопардите" рядко отстъпват убедително. Последният случай, в който губят с повече от един гол разлика в официален мач, датира от март 2022 г.

Снимка: Reuters

Англичаните вече два пъти са срещали африкански съперници в елиминационната фаза на световни първенства и са спечелили и двата мача.

Дали и сега "трите лъва" ще победят или ни очаква нова изненада на световното първенство?

Снимка: Reuters

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