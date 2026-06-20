Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация „О, Боже! Защо?“ Провалихме се, Арда Гюлер призна тежката истина след отпадането Снимка: Reuters

Световното първенство приключи болезнено рано за Турция. След само два мача комшиите вече са извън турнира – с две загуби, без отбелязан гол и с разбити мечти. Поражението с 0:1 от Парагвай окончателно сложи край на надеждите им, след като преди това отстъпиха с 0:2 на Австралия.

Особено болезнен бе вторият двубой. Въпреки че играха цялото второ полувреме с човек повече след червения картон на парагвайската звезда Мигел Алмирон, турците не успяха да намерят начин как да вкарат гол и записаха ново разочарование.

Арда Гюлер бе неутешим след последния съдийски сигнал. Видимо съкрушен, младата звезда на Реал Мадрид пое отговорност за провала и отправи послание към феновете.

„Ще направя всичко по силите си, за да се уверя, че този турнир ще бъде забравен. Играем за много големи отбори и трябваше да го покажем на терена. Не се справихме, не бяхме способни. Допуснахме гол много рано. Няма много повече какво да се каже“, каза той.

Камерите уловиха и един от най-емоционалните моменти след края на срещата. Гюлер погледна към небето и извика:

„О, Боже! Защо?“

Снимка: Reuters

„Много сме тъжни и засрамени. Извиняваме се на всички наши фенове. В предстоящите турнири ще дадем най-доброто от себе си“, продължи съкрушеният халф.

Същото чувство на вина и разочарование изрази и капитанът под рамката Угурджан Чакър.

„Извинявам се на страната си. Искахме да ги накараме хората да се гордеят с нас, но не успяхме. Имаше високи очаквания, а ние не успяхме. Извинявам се и на тези, които дойдоха тук. Няма какво да се каже за мача. Съотборниците ми дадоха всичко от себе си, борихме се с всичко, което имахме“, заяви вратарят.

Селекционерът Винченцо Монтела също не скри разочарованието си от ранното отпадане, но застана твърдо зад своите футболисти.

Снимка: Reuters

„Отборът показа сърце и се бори до последния си дъх“, заяви той.

Според италианския специалист футболът понякога е жесток към онези, които влагат всичко на терена.

„Трябва да приемем резултатите, които понякога нямат смисъл. Футболът е царят на спорта с причина и понякога най-добрият отбор не винаги е този, който печели; такъв е просто спортът.“

Монтела отказа да търси виновници за провала

„Най-лесното нещо на света би било да се избере конкретен играч, но аз не работя така. Повиках тези играчи, защото са най-добрите. Надявах се, че можем да продължим в следващия кръг, но в подобни мачове може да се случи всичко“, обясни той.

Снимка: Reuters

Така световното първенство приключва преждевременно за Турция – с много сълзи, неизпълнени надежди и тежки извинения към милионите фенове, които очакваха много повече от своя национален отбор.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.