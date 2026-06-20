Световното първенство приключи болезнено рано за Турция. След само два мача комшиите вече са извън турнира – с две загуби, без отбелязан гол и с разбити мечти. Поражението с 0:1 от Парагвай окончателно сложи край на надеждите им, след като преди това отстъпиха с 0:2 на Австралия.
Особено болезнен бе вторият двубой. Въпреки че играха цялото второ полувреме с човек повече след червения картон на парагвайската звезда Мигел Алмирон, турците не успяха да намерят начин как да вкарат гол и записаха ново разочарование.
Арда Гюлер бе неутешим след последния съдийски сигнал. Видимо съкрушен, младата звезда на Реал Мадрид пое отговорност за провала и отправи послание към феновете.
„Ще направя всичко по силите си, за да се уверя, че този турнир ще бъде забравен. Играем за много големи отбори и трябваше да го покажем на терена. Не се справихме, не бяхме способни. Допуснахме гол много рано. Няма много повече какво да се каже“, каза той.
Камерите уловиха и един от най-емоционалните моменти след края на срещата. Гюлер погледна към небето и извика:
„О, Боже! Защо?“
Думи, които сякаш изразиха болката на цяла Турция.
„Много сме тъжни и засрамени. Извиняваме се на всички наши фенове. В предстоящите турнири ще дадем най-доброто от себе си“, продължи съкрушеният халф.
Същото чувство на вина и разочарование изрази и капитанът под рамката Угурджан Чакър.
„Извинявам се на страната си. Искахме да ги накараме хората да се гордеят с нас, но не успяхме. Имаше високи очаквания, а ние не успяхме. Извинявам се и на тези, които дойдоха тук. Няма какво да се каже за мача. Съотборниците ми дадоха всичко от себе си, борихме се с всичко, което имахме“, заяви вратарят.
Селекционерът Винченцо Монтела също не скри разочарованието си от ранното отпадане, но застана твърдо зад своите футболисти.
„Отборът показа сърце и се бори до последния си дъх“, заяви той.
Според италианския специалист футболът понякога е жесток към онези, които влагат всичко на терена.
„Трябва да приемем резултатите, които понякога нямат смисъл. Футболът е царят на спорта с причина и понякога най-добрият отбор не винаги е този, който печели; такъв е просто спортът.“
Монтела отказа да търси виновници за провала
„Най-лесното нещо на света би било да се избере конкретен играч, но аз не работя така. Повиках тези играчи, защото са най-добрите. Надявах се, че можем да продължим в следващия кръг, но в подобни мачове може да се случи всичко“, обясни той.
Така световното първенство приключва преждевременно за Турция – с много сълзи, неизпълнени надежди и тежки извинения към милионите фенове, които очакваха много повече от своя национален отбор.
Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.