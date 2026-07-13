Гръм и мълнии: Полуфиналът Англия - Аржентина може да бъде отложен!
Гръмотевични бури за мача на световното първенство
Само седмица остава до финала на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико... или не точно.
Всичко зависи от метеорологичните условия, а гръмотевичните бури са отново на дневен ред.
И отново на фокус е мач на Англия. При това полуфиналът срещу Арженитна.
Гърмотевици
Срещата трябва да се играе в сряда, 15 юли, от 22:00 ч. българско време в Атланта.
Прогнозата за дните преди това е за буря.
Дъждовете ще ударят града още днес, в понеделник, като се очаква екстрено количество вода, силен вятър и гръмотевици. Във вторник прогнозата гласи, че облаците ще продължат да са над града и дъждовете няма да престанат, като ще се преместват бавно.
В сряда вероятността за валежи и вдигане на температурите до над 30 градуса по Целзий остава, въпреки че прогнозата е дъждът да спре за мача.
Оптимизъм
Трябва да отбележим, че стадионът в Атланта има подвижен покрив.
Вероятността самата среща да бъде отложена съществува, но е ниска.
За сметка на това тренировките на двата тима са застрашени.
Това е трети път, в който мач на Англия на световното може да бъде отложен. Такива опасения имаше за четвъртфинала с Норвегия и за осминафинала срещу Мексико.
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