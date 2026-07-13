Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Гръм и мълнии: Полуфиналът Англия - Аржентина може да бъде отложен! Гръмотевични бури за мача на световното първенство Снимка: Reuters

Само седмица остава до финала на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико... или не точно.

Всичко зависи от метеорологичните условия, а гръмотевичните бури са отново на дневен ред.

И отново на фокус е мач на Англия. При това полуфиналът срещу Арженитна.

Гърмотевици

Срещата трябва да се играе в сряда, 15 юли, от 22:00 ч. българско време в Атланта.

Прогнозата за дните преди това е за буря.

Дъждовете ще ударят града още днес, в понеделник, като се очаква екстрено количество вода, силен вятър и гръмотевици. Във вторник прогнозата гласи, че облаците ще продължат да са над града и дъждовете няма да престанат, като ще се преместват бавно.

Снимка: Reuters

В сряда вероятността за валежи и вдигане на температурите до над 30 градуса по Целзий остава, въпреки че прогнозата е дъждът да спре за мача.

Оптимизъм

Трябва да отбележим, че стадионът в Атланта има подвижен покрив.

Вероятността самата среща да бъде отложена съществува, но е ниска.

Снимка: Reuters

За сметка на това тренировките на двата тима са застрашени.

Това е трети път, в който мач на Англия на световното може да бъде отложен. Такива опасения имаше за четвъртфинала с Норвегия и за осминафинала срещу Мексико.

Снимка: Reuters

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.