Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация В 4-часов футболен мач Франция победи Ирак Килиан Мбапе постави нов рекорд Снимка: Reuters

В мач с близо 2-часово прекъсване поради лоши метеорологични условия Франция победи Ирак с класическото 3:0.

Големият герой отново бе Килиан Мбапе, който отбеляза 2 гола. С попаденията си днес французинът се превърна в първия футболист, отбелязал 2 или повече пъти в 6 различни мача от световни първенства.

Гръм и мълнии

Снимка: Reuters

В началото на първото полувреме Франция подложи вратата на Ирак под истински обстрел. Първото положение дойде още в първата минута, а добрите възможности не спираха да валят една след друга и Ирак нямаше отговор за атакуващата мощ на "петлите".

Голът за Франция изглеждаше неизбежен и той дойде в 14'. Голмайсторът - разбира се, Килиан Мбапе. След двойно подаване с Майкъл Олисе суперзвездата на Реал Мадрид отбеляза с прекрасен фалцов удар от границата на наказателното поле в своя мач №100 за националния отбор.

Снимка: Reuters

Случайно или не, веднага след почивката за хидратация дойдоха единствените 2 удара на Ирак за полувремето, които обаче не се превърнаха в опасност.

Полувремето приключи с крехка преднина на Франция от 1:0, а по време на почивката се случи прецедент. За първи път в историята мач от световно първенство бе прекъснат заради лоши метеорологични условия.

Снимка: Reuters

Мбапе гони Меси

Регламентът посочва, че играта може да продължи 30 минути след последната гръмотевица, но мачът бе подновен след близо 2 часа прекъсване.

Снимка: Reuters

Девет минути след подновяването на играта Килиан Мбапе отбеляза второто си попадение в срещата след аматьорска грешка в защитата на иракчаните.

Това е неговото 16-о попадение на световни първенства, като с него се изравнява с Мирослав Клозе и задминава Роналдо Назарио във вечната ранглиста на голмайсторите на световните шампионати.

Снимка: Reuters

Освен това Мбапе отбелязва 2 или повече гола в мач от световно първенство за 6-и път - повече от всеки друг играч.

В 58' носителят на Златната топка Усман Дембеле направи резултата класически.

Снимка: Reuters

Следващият мач на "петлите" е пряк сблъсък за първото място в група "I" срещу Арлинг Холанд и Норвегия.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.