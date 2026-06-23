В 4-часов футболен мач Франция победи Ирак

В мач с близо 2-часово прекъсване поради лоши метеорологични условия Франция победи Ирак с класическото 3:0.
Големият герой отново бе Килиан Мбапе, който отбеляза 2 гола. С попаденията си днес французинът се превърна в първия футболист, отбелязал 2 или повече пъти в 6 различни мача от световни първенства.
Гръм и мълнии
В началото на първото полувреме Франция подложи вратата на Ирак под истински обстрел. Първото положение дойде още в първата минута, а добрите възможности не спираха да валят една след друга и Ирак нямаше отговор за атакуващата мощ на "петлите".
Голът за Франция изглеждаше неизбежен и той дойде в 14'. Голмайсторът - разбира се, Килиан Мбапе. След двойно подаване с Майкъл Олисе суперзвездата на Реал Мадрид отбеляза с прекрасен фалцов удар от границата на наказателното поле в своя мач №100 за националния отбор.
Случайно или не, веднага след почивката за хидратация дойдоха единствените 2 удара на Ирак за полувремето, които обаче не се превърнаха в опасност.
Полувремето приключи с крехка преднина на Франция от 1:0, а по време на почивката се случи прецедент. За първи път в историята мач от световно първенство бе прекъснат заради лоши метеорологични условия.
Мбапе гони Меси
Регламентът посочва, че играта може да продължи 30 минути след последната гръмотевица, но мачът бе подновен след близо 2 часа прекъсване.
Девет минути след подновяването на играта Килиан Мбапе отбеляза второто си попадение в срещата след аматьорска грешка в защитата на иракчаните.
Това е неговото 16-о попадение на световни първенства, като с него се изравнява с Мирослав Клозе и задминава Роналдо Назарио във вечната ранглиста на голмайсторите на световните шампионати.
Освен това Мбапе отбелязва 2 или повече гола в мач от световно първенство за 6-и път - повече от всеки друг играч.
В 58' носителят на Златната топка Усман Дембеле направи резултата класически.
Следващият мач на "петлите" е пряк сблъсък за първото място в група "I" срещу Арлинг Холанд и Норвегия.
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