Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Звезда на Нидерландия изгуби детето си Тъжна новина в лагера на "лалетата" Снимка: Getty Images

Ужасна новина разтърси лагера на Нидерландия след победата над Тунис с 3:1 и класирането на елиминациите на световното първенство.

Партньорката на Коди Гакпо - Ноа ван дер Бей, сподели в социалните мрежи, че е загубила детето им по време на бременността си.

След трагичната вест, звездата на "лалетата" помоли за "уединение и лично пространство".

"Завинаги обичан"

Илайджа, както щеше да бъде кръстен сина на Гакпо и Ноа, трябваше да се роди през октомври.

"С разбити сърца споделяме опустошителната новина, че нашето момченце почина по време на бременността. Благодарим ви за любовта и подкрепата. Илайджа Рафаел Гакпо. Завинаги обичан. Завинаги наш син", написа приятелката на Гакпо.

След това тя сподели още една публикация, в която написа: "Отидохме в църквата, за да запалим свещ. След това се разходихме до църковната площадка със сина ни Самуел. Там имаше само още едно дете. Името му беше Илайджа. Не можеше да има по-красив знак от Бог. Той ни напомни, че нашето малко момче никога не е далеч."

27-годишния футболист и партньорката му са в САЩ за световното първенство. Те са заедно от 2020 г. и вече имат едно дете, което се роди през 2024 г.

Гакпо на Мондиала

До момента Гакпо има 2 гола на световното първенство срещу Швеция. Футболистът на Ливърпул вече има един Мондиал зад гърба си - този в Катар преди 4 години, който му осигури трансфер в мърсисайдци.

Нидерландия ще играе срещу Мароко на 1/32-финалите, а при победа ще се изправи срещу победителя от двойката Южна Африка - Канада.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.