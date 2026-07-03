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Световно първенство по футбол 2026

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Испания не прощава!

Австрия не успя да затрудни европейския шампион

Испания не прощава!
 Снимка: Reuters

Испания си осигури място на осминафиналите на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада след убедителен успех с 3:0 над Австрия в двубой, игран в Ингълууд, край Лос Анджелис. В следващата фаза световните шампиони от 2010 г. ще се изправят срещу победителя от сблъсъка между Португалия и Хърватия, който е тази нощ от 2:00 часа в Торонто.

Снимка: Reuters

Селекционерът Луис де ла Фуенте направи две промени в стартовите си 11, като заложи на Педро Поро по десния фланг на защитата и Дани Олмо в предни позиции, а Микел Мерино остана на резервната скамейка. Австрийците също излязоха с обновен състав, в който личаха имената на Кевин Дансо, Паул Ванер и Михаел Грегорич.

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Испания наложи контрол върху мача още от началото, а резултатът бе открит в 36'. Марк Кукурея проби по левия фланг и центрира отлично към Микел Оярсабал, който с едно докосване прати топката в долния десен ъгъл за 1:0. До почивката "Ла Фурия" имаше възможност да увеличи преднината си, но Алекс Баена и Ламин Ямал не успяха да се разпишат.

Снимка: Reuters
След почивката испанците продължиха да диктуват темпото и в 66' удвоиха аванса си. Кукурея пресече загубена от Олмо топка, последва подаване към Алекс Баена, който центрира прецизно в наказателното поле. Педро Поро се включи отлично от втора позиция и с точен удар с глава реализира първото си попадение с екипа на националния тим.

Снимка: Reuters

Крайното 3:0 бе оформено малко преди изтичането на редовното време. Оярсабал се възползва от нова добра атака на испанците и отбеляза втория си гол в срещата, подпечатвайки категоричния успех и класирането на отбора за елиминационната фаза.

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