КАТЕГОРИИ

  • На живо
Световно първенство по футбол 2026

Публикувано в  

btvsport.bg

L’Equipe: Шерки е на ръба, страда от безсъние

Напрежение в лагера на Франция

L’Equipe: Шерки е на ръба, страда от безсъние
 Снимка: БГНЕС

Френският национал Раян Шерки преживява тежък емоционален период по време на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Статут му на резерва и ограниченото му игрово време се отразява сериозно на състоянието му. Според Get Football News France, позовавайки се на L’Equipe, халфът дори страда от безсъние на фона на ситуацията.

Вижте още веднъж какво причини Килиан Мбапе на защитниците на Швеция (ВИДЕО)

Напрежението около него се засилва и след победата на Франция над Швеция с 3:0, когато футболистът на Манчестър Сити демонстративно игнорира селекционера Дидие Дешан, отказвайки да го поздрави. Случката се коментира като вътрешен конфликт, породен от разочарование, а не от липса на уважение.

В съблекалнята обаче той не остава сам. Мбапе, Дембеле и Тюрам застават зад него и се опитват да го подкрепят, уверявайки го, че моментът му ще дойде - особено в трудните мачове, когато отборът има нужда от промяна и свежа енергия.

Въпреки това, ситуацията остава напрегната. До момента на Мондиал 2026 Шерки е записал едва 55 минути игрово време, без нито един мач като титуляр.

Франция мина с лекота през Швеция в исторически мач за Мбапе

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

Изберете BTVsport.bg като любим източник в Google
сащ манчестър сити Франция канада световно първенство Мексико дембеле безсъние тюрам съблекалня дидие дешан резерва мондиал 2026 Мбапе игрово време раян шерки Швеция

Последвайте ни в:

Още новини
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата