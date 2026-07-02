Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация L’Equipe: Шерки е на ръба, страда от безсъние Напрежение в лагера на Франция Снимка: БГНЕС

Френският национал Раян Шерки преживява тежък емоционален период по време на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Статут му на резерва и ограниченото му игрово време се отразява сериозно на състоянието му. Според Get Football News France, позовавайки се на L’Equipe, халфът дори страда от безсъние на фона на ситуацията.

Напрежението около него се засилва и след победата на Франция над Швеция с 3:0, когато футболистът на Манчестър Сити демонстративно игнорира селекционера Дидие Дешан, отказвайки да го поздрави. Случката се коментира като вътрешен конфликт, породен от разочарование, а не от липса на уважение.

В съблекалнята обаче той не остава сам. Мбапе, Дембеле и Тюрам застават зад него и се опитват да го подкрепят, уверявайки го, че моментът му ще дойде - особено в трудните мачове, когато отборът има нужда от промяна и свежа енергия.

Въпреки това, ситуацията остава напрегната. До момента на Мондиал 2026 Шерки е записал едва 55 минути игрово време, без нито един мач като титуляр.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.