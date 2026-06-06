Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Изплати дълговете на цяло село, но Хърватия се отрече от него Историята на Анте Ребич

Анте Ребич е познат като един от най-талантливите хърватски футболисти през последното десетилетие, но извън терена името му се свързва и с впечатляващи жестове на щедрост.

Роденият край Имотски, на границата с Босна, нападател тайно изплатил дълговете на жителите на родното си село Виняне Доне – постъпка, която му донесе огромно уважение сред местните хора.

Докато родителите му Бошко и Недилка продължават да живеят скромно и се гордеят с успехите и добрината на своя син, отношенията му с хърватския национален отбор остават в миналото.

Да отвориш сърцето си в тежък момент

Никога не е искал да говори за това публично, но стана известно чрез бившия му съотборник от младежкия национален отбор Ловро Шиндик. „В селото си Анте изплати заемите на всички, там живеят 500 души“, каза преди няколко години Шиндик, откривайки, че Ребич е правил това практически от първата си момента, в който е получил първата си голяма заплата.

Бащата Бошко е шофьор на камион, а майка му Недилка е служител в общината. Двамата не са променили твърде много начина си на живот, така че не е изненадващо, че Анте Ребич е толкова привързан към селото си. Там живеят и двете му сестри - Мара и Ката.

Ребич беше важна част от състава на Хърватия, достигнал финала на световното първенство през 2018 г., но след публичен конфликт със селекционера Златко Далич той не е получавал повиквателна вече пет години.

Въпреки футболните си качества и богатия си опит, нападателят остана извън плановете на националния тим.

Остър език

Ето го и контраста – футболист, обичан и уважаван в родния си край заради голямото си сърце, но отдалечен от отбора, за който някога играеше на най-голямата сцена в световния футбол.

Освен че помага на селяните, той редовно протяга ръка и на футболни клубове - изпраща топки, екипировка, каквото е необходимо, а освен това е възстановил и църквата във Виняне Доне.

Ребич дарява пари и за изграждането на рехабилитационен център за деца, както и на деца с аутизъм от района си.