Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Последен танц под светлините на Мондиала: Модрич срещу Роналдо Краят наближава... Снимка: Reuters

Лука Модрич продължава да пренаписва историята на футбола. На 40 години капитанът на Хърватия отново се превърна в човека, който прави разликата в най-важния момент, осигурявайки асистенцията за гола, класирал "ватрените" за елиминациите на Мондиал 2026.

С асистенцията си срещу Гана Модрич стигна нов връх, превръщайки се в най-възрастния футболист, записал голов пас на световни финали – на 40 години и 292 дни. Така той изпревари постижението на Един Джеко, поставено само дни по-рано, и остави зад себе си легенди като Тиаго Силва, Роджър Мила и Фриц Валтер.

Още един рекорд за вечния №10

За поколения фенове Модрич отдавна е мит. Той е символ на постоянство, класа и лидерство – качества, които продължават да определят Хърватия на най-голямата сцена.

Следващото предизвикателство е Португалия. А съдбата поднася сблъсък, който може да се окаже последният голям дуел между две от най-ярките фигури на съвременния футбол – Лука Модрич и Кристиано Роналдо.

Снимка: Reuters

Самият хърватин е напълно наясно с момента, в който се намира: „Краят наближава все повече и повече, а ти се опитваш да му се насладиш, въпреки че не е лесно.“

Един от двамата ще продължи похода си към световната титла. Другият вероятно ще се сбогува с последното си световно първенство. Но когато става дума за играчи от подобен мащаб, прогнозите рядко са сигурни.

Натискът да останеш велик

"След две световни първенства, които имахме, два страхотни резултата, има силен натиск и хората понякога очакват неща от нас, които може да не са реалистични, но тъй като свикнахме хората и себе си да мислят, че можем да победим всеки, ние също оказваме допълнителен натиск върху себе си и понякога това се отразява на играта ни.“

Въпреки годините, влиянието му върху играта остава безценно. Днес Модрич не е длъжен да присъства във всяка атака, за да промени развоя на срещата. Достатъчно е да се появи в точния момент.

„Свикнали сме да се борим, да даваме всичко докрай, да се борим. В крайна сметка, ако правиш всичко това с качеството, което имаме, което според мен е значително, винаги има награда. Днес тя дойде и сме много щастливи.“

Наследството на един капитан

На 40 години Модрич поддържа ниво, което малцина в историята на футбола са успявали да съхранят толкова дълго. Затова влиянието му далеч надхвърля статистиките и рекордите.

Сред хората, оставили траен отпечатък върху кариерата му, е и Жозе Моуриньо. Хърватинът не пропусна да изрази уважението си към португалския специалист: „Пожелавам на Моуриньо късмет, както винаги, той е страхотен човек и един от най-добрите, и аз изпитвам специални чувства към него.“

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.