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Световно първенство по футбол 2026

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bTV Спорт екип

Франция не прости на резервите на Норвегия

“Петлите“ завършиха груповата фаза на мондиал с 3 победи за първи път от 1998 г.

Франция не прости на резервите на Норвегия
 Снимка: Reuters

3 от 3 за Франция в основната фаза на Мондиал 2026! "Петлите" разгромиха с 4:1 Норвегия в последния си мач от група 9.

Скандинавците заложиха на резервен състав и фаворитът се възползва. Носителят на "Златната топка" Усман Дембеле отбеляза хеттрик още преди почивката (7', 20'' и 32'), Дезире Дуе също се разписа (90+3'), а единственото попадение за норвежците беше дело на Тело Осгор в 21'.

Така Франция завърши групите с 3 успеха за първи път от шампионския си Мондиал 1998.

Снимка: Reuters

Хеттрикът на Дембеле до 32' пък е вторият най-ранен на световни финали, зад този на Ерих Пробст от Австрия срещу Чехословакия през далечната 1954 г., реализиран за 24 минути.

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Шоу на Дембеле

Звездата на Пари Сен Жермен стана едва третият с хеттрик за "петлите" на мондиал. Преди него са Жюст Фонтен срещу Хърватия и Германия през 1958 г. и Килиан Мбапе срещу Аржентина през 2022 г.

Франция спечели група 9 с пълен актив ot 9 точки, пред Норвегия с 6 и Сенегал с 3. В другия мач "Лъвовете от Теранга" разбиха с 5:0 аутсайдера Ирак и го оставиха на дъното с 0 точки.

Снимка: Reuters

В 1/16-финалите е ясен единствено съперникът на Норвегия. Отборът на Стале Солбакен ще се сблъска с Кот д'Ивоар.

Тази вечер "викингите" също влязоха в историята. Те са четвъртите, които правят 10 или повече промени в стартовия си състав на световни финали. През 2006 г. Испания смени цялата си единайсеторка срещу Саудитска Арабия, през 2010 г. Белгия извърши 10 промени за двубоя с Япония, а преди 4 години Бразилия направи същото срещу Южна Корея.

Минута по минута: Норвегия - Франция 1:4

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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