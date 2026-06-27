Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Франция не прости на резервите на Норвегия “Петлите“ завършиха груповата фаза на мондиал с 3 победи за първи път от 1998 г. Снимка: Reuters

3 от 3 за Франция в основната фаза на Мондиал 2026! "Петлите" разгромиха с 4:1 Норвегия в последния си мач от група 9.

Скандинавците заложиха на резервен състав и фаворитът се възползва. Носителят на "Златната топка" Усман Дембеле отбеляза хеттрик още преди почивката (7', 20'' и 32'), Дезире Дуе също се разписа (90+3'), а единственото попадение за норвежците беше дело на Тело Осгор в 21'.

Така Франция завърши групите с 3 успеха за първи път от шампионския си Мондиал 1998.

Снимка: Reuters

Хеттрикът на Дембеле до 32' пък е вторият най-ранен на световни финали, зад този на Ерих Пробст от Австрия срещу Чехословакия през далечната 1954 г., реализиран за 24 минути.

Шоу на Дембеле

Звездата на Пари Сен Жермен стана едва третият с хеттрик за "петлите" на мондиал. Преди него са Жюст Фонтен срещу Хърватия и Германия през 1958 г. и Килиан Мбапе срещу Аржентина през 2022 г.

Франция спечели група 9 с пълен актив ot 9 точки, пред Норвегия с 6 и Сенегал с 3. В другия мач "Лъвовете от Теранга" разбиха с 5:0 аутсайдера Ирак и го оставиха на дъното с 0 точки.

Снимка: Reuters

В 1/16-финалите е ясен единствено съперникът на Норвегия. Отборът на Стале Солбакен ще се сблъска с Кот д'Ивоар.

Тази вечер "викингите" също влязоха в историята. Те са четвъртите, които правят 10 или повече промени в стартовия си състав на световни финали. През 2006 г. Испания смени цялата си единайсеторка срещу Саудитска Арабия, през 2010 г. Белгия извърши 10 промени за двубоя с Япония, а преди 4 години Бразилия направи същото срещу Южна Корея.

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