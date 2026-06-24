Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Трагедия в семейството на Дидие Дешан Напуска националния отбор и се завръща във Франция Снимка: Reuters

Френският национален отбор ще бъде без своя треньор Дидие Дешан през следващите няколко дни. Той трябваше спешно да се завърне в родината си поради семейна трагедия.

Френските медии съобщиха, че майка му е починала и Дешан се е прибрал у дома, за да организира погребението ѝ и да се сбогува с нея. В резултат на това той няма да бъде на пейката на "петлите" за мача срещу Норвегия в петък, в последния кръг от груповата фаза на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

Снимка: Reuters

В съгласие с президента на Френската футболна федерация Филип Далот, Мбапе и компания ще бъдат водени от помощника Ги Стефан в този мач.

Очаква се Дешан, за който това ще бъде последен Мондиал начело на Франция, ще се завърне навреме за старта на 1/8-финалите на световното първенство.

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