Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Лионел Меси ще лекува раната у дома Аржентинската суперзвезда се прибра за семейна ваканция в Росарио

Капитанът на националния тим на Аржентина Лионел Меси пристигна днес в родния си град Росарио за семейна ваканция. Идолът на аржентинците е кацнал в Росарио на борда на частен самолет в компанията на съпругата си Антонела Рокуцо и трите им деца, потвърди източник от ръководството на провинция Санта Фе, който пожела да остане анонимен.

Спортната телевизия ESPN публикува видео, на което се вижда, че 39-годишният футболист пристига в сив миниван в затворен комплекс в град Фунес в околностите на Росарио, където той отсяда обикновено при завръщането си в страната.

Завръщането на Меси съвпада със здравните проблеми на баща му Хорхе, който е и негов агент.

Част от аржентинския отбор пристигна в понеделник вечер в Буенос Айрес заедно със селекционера Лионел Скалони и техническия щаб. Хиляди фенове ги посрещнаха, макар че официалните тържества бяха отменени. Други футболисти направи заминаха за други градове, където да започнат подготовка в клубните си отбори.

Меси направи много добър турнир, като вкара осем гола и даде четири асистенции, помагайки за драматичните обрати в мачовете с Египет и Англия.

Лионел Меси има един спечелен финал на Световно първенство срещу Франция през 2022 и два загубени - срещу Германия през 2014 и от Испания преди броени дни.