Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Лошо за България! Няма да има световно с 64 отбора Мондиал 2030 ще е в Испания, Португалия и Мароко Снимка: Lap.bg

Световно първенство с 64 отбора изглежда все по-малко вероятно, съобщава RMC Sport.

Идеята за ново разширяване на Мондиала, предложена от южноамериканската конфедерация КОНМЕБОЛ, постепенно губи подкрепа. Според информацията президентът на ФИФА, Джани Инфантино, не проявява особен ентусиазъм към увеличаването на броя на участниците до 64 отбора.

Смята се, че Инфантино има резерви към подобна промяна, след като турнирът вече беше разширен до 48 национални селекции.

Срещу предложението твърдо се обявява УЕФА, а според източници и Азиатската футболна конфедерация има сериозни съмнения относно целесъобразността на ново разширяване. Това значително намалява шансовете идеята да бъде реализирана на този етап.

Световното първенство през 2026 г. е първото в историята с участието на 48 отбора.

ФИФА работеше по идеята да увеличи участниците през 2030 година до 64, като идеята бе свързана с отбелязването на 100-годишнината от първия Мондиал.

Шампионатът през 2030 г. ще се проведе в Испания, Португалия и Мароко, като по един мач от груповата фаза ще се изиграе и в Уругвай, Аржентина и Парагвай.

Така повече национални отбори щяха получат шанс за участие, включително и националния отбор по футбол на България, който не се е класирал на световно първенство от Франция 1998 г.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.