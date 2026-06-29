Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация „Меси не мисли за рекорди, Аржентина означава твърде много за него, за да бъде егоист“ Суперкомпютърът: Световните шампиони имат най-лесния път до финала Снимка: Reuters

Треньорът на Аржентина Лионел Скалони похвали безкористността на Лионел Меси и даде пример, който работи в полза на аржентинската звезда.

Меси прави фантастично световно първенство, като отбелязва шест гола в груповата фаза.

„Можеше да изиграе цял мач в третия кръг и да подобри статистиката си с толкова, но той избра да даде пространство на съотборниците си“, каза Скалони.

Рекорди

„Той не мисли за рекордите, за които хората говорят, това показва колко много означава Аржентина за него.“

Световните шампиони от Катар 2022 имат най-лесния път до полуфиналите от всички фаворити, а първото им препятствие в елиминационната фаза е Кабо Верде.

Отборът на Скалони има най-голям шанс да достигне финала на Мондиал 2026 сред останалите отбори - малко под 30%, сочи симулация на статистическата платформа Opta.

Франция, шампион от 2018-a и вицешампион отпреди четири години, е втори с 28,61%. „Петлите“ са основен фаворит за титлата с вероятност за победа от 18,73%.

Пътят

Аржентинците се изправят срещу дебютанта Кабо Верде на 1/16-финалите в петък и след това биха могли да играят срещу Австралия или Египет. Достигането до 1/4-финалите би означавало среща с Швейцария, Алжир, Колумбия или Гана. Само на полуфиналите Аржентина може да се сблъска със съперници като Бразилия или Англия. Тогава е възможно повторение на финала от 2022-а срещу Франция, сочи още суперкомпютърът.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.