Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте как кошмарът на Бразилия си уреди среща със "Селесао" (ВИДЕО) Норвегия преодоля Кот д'Ивоар на Мондиал 2026

Норвегия е на осминафинал на Мондиал 2026! Скандинавците продължават напред, след като победиха Кот д'Ивоар с 2:1 в Арлингтън (САЩ).

В герой за тима на Стале Солбакен очаквано се превърна суперзвездата Арлинг Холанд. На АТ&Т Стейдиъм, Антонио Нуса даде аванс на норвежците в 39', а резервата Амад Диало изравни със страхотен рейд. В 86' обаче дойде моментът на Холанд, който беше на точното място в точното време, за да вкара на празна врата след подаване на Патрик Берг.

В осминафиналите съперник на Норвегия ще бъде Бразилия. Селекцията на Карло Анчелоти елиминира Япония с 2:1 вчера.

Любопитно: норвежците са единствените, които никога не са губили от бразилците. Двата тима са се сблъсквали 4 пъти, при два успеха за "викингите" и две равенства.

Последната им среща - контрола на 16 август 2006 г., завърши 1:1. Тогава Мортен Гамст Педерсен откри в 51', но Даниел Карвальо беше точен за "Селесао" десетина минути по-късно.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.