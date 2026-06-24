Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Днес на Мондиал 2026: Крайното класиране в три от групите 6 мача предстоят тази вечер и през нощта Снимка: Reuters

Навлизаме в един от най-важните етапи на всяко световно първенство по футбол - последния кръг на груповата фаза!

От днес, 24 юни до 28 юни ще разберем кои са отборите, които продължават към елиминациите - първите два от всяка група, както и осемте най-добри трети.

Традицията повелява мачовете, които ще решат съдбата на тимовете в дадена, да са в един и същи час. Така в следващите часове ни очакват 6 мача, от които ще разберем крайното класиране в четири от групите.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VОYO.

Група "В"

Швейцария - Канада, 24 юни, 22:00 ч. българско време

Босна и Херцеговина - Катар, 24 юни, 22:00 ч. българско време

Една от страните домакин Канада и Швейцария имат по 4 точки в класирането и оглавяват групата. Босна и Катар са с по 1, така че всичко може да се случи. Със сигурност тимовете ще играят на пълни обороти, защото всеки от тях има надежда за участие в елиминациите.

Снимка: Reuters

Група "С"

Шотландия - Бразилия, 25 юни, 1:00 ч. българско време

Мароко - Хаити, 25 юни, 1:00 ч. българско време

Още една непредвидима група. Тук за първото място се борят Бразилия и Мароко с по 4 точки, а Шотландия е с 3. Хаити вече няма шанс да участва в елиминациите, но пък може да обърка плановете на африканския си съперник.

Снимка: БГНЕС

Група "А"

ЮАР - Южна Корея, 25 юни, 4:00 ч. българско време

Чехия - Мексико, 25 юни, 4:00 ч. българско време

Домакините от Мексико със сигурност ще продължат напред към елиминациите след двете си победи. Южна Корея също е близо с трите точки, но и Чехия, и ЮАР може да се намесят и да направят размествания при добър резултат. Те имат по 1 точка в актива си.

Снимка: Reuters

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.