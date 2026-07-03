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Световно първенство по футбол 2026

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bTV Спорт екип

Може ли Аржентина да направи грешна стъпка срещу Кабо Верде

Фаворит срещу дебютант

Може ли Аржентина да направи грешна стъпка срещу Кабо Верде
 Снимка: Getty Images

Аржентина срещу Кабо Верде. Давид срещу Голиат на осминафиналите на Мондиал 2026.

Световният шампион влиза като фаворит.

Срещу него обаче е най-голямата сензация на турнира.

Аржентина не познава грешната стъпка

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Отборът на Лионел Скалони спечели и трите си мача в групата. Последният успех дойде срещу Йордания с 3:1.

"Гаучосите" са в серия от десет поредни победи. В тези срещи допуснаха едва два гола.

Начело отново е Лионел Меси. Капитанът продължава да води "албиселесте" към мечтата за защита на световната титла.

Аржентина е едва третият действащ шампион през този век, който достига елиминациите на следващия Мондиал.

Допинг скандал разтърси мондиала

Статистиката обаче предупреждава. Седем от последните 13 елиминационни мача на Аржентина на световни първенства стигнаха до продължения.

Снимка: Getty Images

Кабо Верде вече написа история

Малцина очакваха Кабо Верде да стигне толкова далеч. Африканците останаха непобедени в група с Испания, Уругвай и Саудитска Арабия. Три равенства се оказаха достатъчни за място в елиминациите.

Така Кабо Верде стана първият дебютант след Словакия през 2010 година, който достига директните елиминации.

Снимка: Getty Images

Това е и първият африкански тим след Гана през 2006 г. с подобно постижение.

Големият дуел – Меси срещу Возиня

Всички погледи ще бъдат насочени към Лионел Меси. Срещу него ще застане човекът, който пази мечтата на Кабо Верде жива – Возиня.

Снимка: Getty Images

Опитният вратар бе сред героите в груповата фаза. Именно той помогна на отбора си да запази суха мрежа срещу Испания. Ако Кабо Верде иска ново чудо, Возиня отново трябва да бъде безупречен.

Двата отбора никога не са се срещали. Аржентина обаче е спечелила последните си седем мача срещу африкански съперници на световни първенства.

Ще продължи ли Меси похода към нова титла? Или Возиня и Кабо Верде ще поднесат най-голямата сензация на Мондиал 2026?

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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