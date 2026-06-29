Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Бразилия - Япония Неймар е резерва в 1/16-финала на Мондиал 2026

В 20:00 ч. българско време започва втория мач от 1/16-финалите на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико.

Един срещу друг на терена в Хюстън ще излязат Япония и Бразилия.

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Първо полувреме

Състави

БРАЗИЛИЯ (4-3-3): 1. Алисон - 13. Данило, 4. Маркиньос, 3. Габриел, 16. Сантос - 8. Гимараеш, 5. Каземиро, 20. Пакета - 26. Раян, 9. Куня, 7. Винисиус.

Снимка: Reuters

ЯПОНИЯ (3-4-2-1): 1.Сузуки - 22. Томиясу, 3. Танигучи, 21.Ито - 10. Доан, 24.Сано, 7. Танака, 12. Накамура - 11.Маеда, 15. Камада - 18. - Уеда.

Снимка: Reuters

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.