НА ЖИВО: Бразилия - Япония

В 20:00 ч. българско време започва втория мач от 1/16-финалите на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико.
Един срещу друг на терена в Хюстън ще излязат Япония и Бразилия.
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Първо полувреме
Състави
БРАЗИЛИЯ (4-3-3): 1. Алисон - 13. Данило, 4. Маркиньос, 3. Габриел, 16. Сантос - 8. Гимараеш, 5. Каземиро, 20. Пакета - 26. Раян, 9. Куня, 7. Винисиус.
ЯПОНИЯ (3-4-2-1): 1.Сузуки - 22. Томиясу, 3. Танигучи, 21.Ито - 10. Доан, 24.Сано, 7. Танака, 12. Накамура - 11.Маеда, 15. Камада - 18. - Уеда.
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