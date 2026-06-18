Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Рафаел ван дер Ваарт се извини за тъпа шега Защитата на Нидерландия не се ориентирала, защото всички японци си приличали...

Бившият футболен национал на Нидерландия Рафаел ван дер Ваарт ще остане анализатор за световното първенство за местната национална телевизия NOS въпреки крайно неучестна забележка в ефир. По време на анализ след мача с Япония (2:2) в неделя той заяви, че "всички японци си приличат".

Нещо повече - според Ван дер Ваарт именно това попречило на нидерландската защита да се ориентира при късния изравнителен гол на азиатския съперник...

В последвалото нелокво мълчание бившият футболист добави: "Това е шега, разбира се. Вече се страхувам да кажа каквото и да било".

Той отново ще бъде зад микрофона в събота, когато "лалетата" ще играят с Швеция в Хюстън, потвърдиха от телевизията.

Ван дер Ваарт е категоричен, че забележката му не е расистки обоснована. "Никога не съм възнамерявал да обидя, нараня или дискриминирам никого. Разбирам, че някои хора са намерили думите ми за обидни. Искрено съжалявам за това. Ако съм разстроил някого, поднасям извиненията си. Това никога не е било моето намерение", обясни той.

Говорител на групата за борба с дискриминационните практики във футбола Kick It Out коментира: „Изключително разочароващо е да чуя бивши играчи да разпространяват расистки стереотипи за японския отбор и след това да удвояват усилията си в опитите си да защитят коментарите като "шега".

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