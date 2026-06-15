Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Испания - Кабо Верде (0:0) Следете с нас на живо първия мач на европейския шампион на Мондиал'26

КРАЙ НА МАЧА! Кюрасао измъкна точката от Испания и сътвори една от сензациите на това световно!

88' - Златен шанс за Испания. Дани Олмо получи топката в наказателното поле и се обърна майсторски, след което подаде към Оярсабал, чийто удар в последния момент бе блокиран от защитник на Кабо Верде.

70' - Звездата на Испания и Барселона Ламин Ямал се появява в игра.

Снимка: Reuters

52' - Грешка в зашитата на Кабо Верде предостави топката на Микел Оярсабал, чието центриране обаче се превърна в изненадващ удар, но без последствия.

46' - Начало на второто полувреме.

45'+4 - Край на първото полувреме. 0:0 между Испания и Кажо Верде!

45' - Отново много важно спасяване на Возиня, който за пореден път отчайва испанците. Отново Феран Торес отправи удар, този път по земя, но реакцията на африканския страж бе на ниво.

39' - "Ла Фурия" се събуди! Още една опасна атака, при която Феран Торес разтресе горната греда, а при добавката Возиня направи ефектно спасяване.

Снимка: Reuters

36' - Най-после Испания сътвори нещо интерсно. Педри подаде към Кукурея, който изпрати топката успоредно на голлинията. След изчистване, тя попадна на пътя на Педри, който с топовен изстрел изпробва рефлекса на вратаря на Кабо Верде. Страничният съдия обаче отсъди засада при паса на Педри към Кукурея.

29' - Испания продължава да натиска, но без резултат. Далечен удар на Марк Кукурея мина на метри от вратата на Кабо Верде.

15' - Първите минути минават под превъзходството на Испания. "Ла Фурия" обаче така и не може да стигне до опасна сиуация пред вратата на Возиня.

1' - Начало на мача.

Стартови състави:

Испания: 23. Унай Симон, 5. Маркос Йоренте, 22. Пау Кубарси, 14. Еймерик Лапорт, 24. Марк Кукурея, 8. Фабиан Руис, 16. Родри (к), 20. Педри, 7. Феран Торес, 21. Микел Оярсабал, 9. Гави

Кабо Верде: 1. Возиня, 22. Стивън Морейра, 4. Роберто Лопеш, 3. Дини Боржеш, 13. Сидни Кабрал, 15. Ларош Дуарте, 6. Кевин Пиня, 7. Жоване Кабрал, 10. Жамиро Монтейро, 20. Раян Мендеш (к), 19. Дейлън Ливраменто