Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Босна води на Канада на почивката в Торонто Следете с нас третия мач от Мондиал 2026

55' - Демирович излезе сам срещу Крепю, но си поведе слабо топката и стражът на домакините се намеси.

53' - Капитанът Колашинац на голлинията и напречната греда спряха Канада след удар на Лария.

46' - Начало на второто полувреме.

45+5' - Край на първата част.

45' - 4 минути е добавеното време.

32' - Тани Олувасейи пропусна за Канада.

Снимка: Reuters

21' - ГОООООООООЛ! 1:0 за Босна! Йово Лукич отбеляза след корнер.

11' - Първи жълт картон в мача. Получи го десният бек на домакините Алистър Джонстън.

Снимка: Reuters

3' - Отлична възможност за босненците, открила се пред Амар Мемич след пряк свободен удар. Той обаче пропусна от няколко метра.

1' - Начало на мача на БМО Фийлд в Торонто.

Превю

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VОYO.BG.

Като съдомакин, Канада търси своята първа победа на световни финали в историята си, след като в предишните си две участия (1986 и 2022 г.) допусна 6 поредни загуби.

"Кленовите листа" навлизат в мача в отлична серия в Торонто - 18 успехи, 9 равенства и само 1 поражение). Босненците обаче са в поредица от 8 мача без загуба, след като отстраниха Италия и Уелс след дузпи по пътя към мондиала.

Съставите

Канада: 16. Крепю, 2. Джонстън 4. Де Фужерол, 13. Корнелиус, 22. Лариа, 17. Бюканън, 8. Коне, 7. Еустакио, 11. Милър, 10. Дейвид, 12. Олувасейи

Босна и Херцеговина: 1. Васил, 7. Дедич, 18. Катич, 4. Мухаремович, 5. Колашинац, 20. Байракторевич, 13. Башич, 6. Тахирович, 15. Мемич, 10. Демирович, 25. Йович