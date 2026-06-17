Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Минута по минута: Португалия - ДР Конго (1:1) Следете с нас на живо първия мач на Кристиано и компания на Мондиала

Край на мача! Нов шок на Мондиал 2026! Демократична Република Конго измъкна точка срещу Португалия!

77' - Шанс за Конго! Седрик Бакамбу изпрати опасен удар от далечно разстояние, който се размина на сантиметри от напречната греда.

74' - Нов Пропуск на Кристиано Роналдо. От подобна ситуация като тази 6 минути по-рано, суперзвездата на Ал Насър не уцели вратата.

68' - Пропуск на Кристиано Роналдо! Португалецът получи топката да добра позиция в наказателното поле, но пропусна очертанията на вратата. Резултатът остава непроменен - 1:1.

57' - ГРЕДА ЗА КОНГО! Йоан Уиса разтресе страничния стълб!

55'- ГОЛ СЪС ЗАДНА НОЖИЦА! Португалия за втори път повежда в резултата с прекрасно изпълнение от Жоао Кансело, но голът бе отменен заради засада.

52' - Ето че за първи път на това световно първенство виждаме новото 5-секундно правило за изпълнение на аут в сила. Португалия получиха корнер, но гол от него не падна.

45' - Начало на второто полувреме!

КРАЙ НА ПЪРВОТО ПОЛУВРЕМЕ. Португалия 1:1 ДР Конго!

45'+5 - ГОЛ ЗА КОНГО! Дълбоко в добавеното време на първатат част звездата на Нюкасъл от Йоан Уиса изравни резултата. Шок за Кристиано Роналдо и Португалия.

45'+2 - Опасност пред вратата на Португалия! Опасен изстрел на Самуел Мутусами бе блокиран и топката излезе в корнер.

23' - Първа пауза за хидратация

12' - Жълт картон за Бернардо Силва, Кристиано Роналдо в спор със съдията

6' - 1:0 за Португалия! Жоао Невеш открива резултата след удар с глава.

1' - Начало на мача

Стартови състави:

ПОРТУГАЛИЯ: 1. Диого Коща – 4. Томаш Араужо, 13. Ренато Вейга, 20. Жоао Кансело, 25. Нуно Мендеш – 8. Бруно Фернандеш, 10. Бернардо Силва, 15. Жоао Невеш, 23. Витиня – 7. Кристиано Роналдо, 18. Педро Нето

Резерви: 12. Жозе Са, 22. Руи Силва, 2. Нелсон Семедо, 3. Рубен Диаш, 5. Диого Далот, 6. Матеус Нунеш, 14. Гонсало Инасио, 24. Саму Коща, 21. Рубен Невеш, 9. Гонсало Рамош, 11. Жоао Феликс, 16. Франсиско Тринкао, 17. Рафаел Леао, 19. Гонсало Гедеш, 26. Франсиско Консейсао

Треньор: Роберто Мартинес

ДР КОНГО: 1. Лионел Мпаси – 2. Аарън Уан-Бисака, 3. Стийв Капуади, 4. Аксел Туанзебе, 22. Шансел Мбемба, 26. Артур Масуаку – 6. Нгалайел Мукау, 8. Самуел Мутусами, 25. Едо Кайембе – 17. Седрик Бакамбу, 20. Йоан Уиса

Резерви: 21. Матю Еполо, 16. Тимъти Фаюлу, 5. Дилън Батубинсика, 24. Гедун Калулу, 12. Йорис Кайембе, 10. Тео Бонгонда, 9. Брайън Сипенга, 13. Мешак Елия, 11. Гаел Какута, 7. Натанаел Мбуку, 18. Чарлз Пикел, 14. Ноа Садики, 23. Саймън Банза, 19. Фистон Майеле

Треньор: Себастиан Десабре

Стадион: „Хюстън Стейдиъм“

Съдия: Ал Ясим (Катар)



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