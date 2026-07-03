Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация НА ЖИВО: Португалия - Хърватия 0:0 Последен мач за Кристиано или Модрич на Мондиал

Стартови състави:

ПОРТУГАЛИЯ: 1. Диого Коща - 20. Жоао Кансело, 3. Рубен Диаш, 13. Ренато Вейга, 25. Нуно Мендеш - 15. Жоао Невеш, 23. Витиня - 18. Педро Нето, 8. Бруно Фернандеш, 17. Рафаел Леао - 7. Кристиано Роналдо (К)

ХЪРВАТИЯ: 1. Доминик Ливакович - 2. Йосип Станишич, 6. Йосип Шутало, 3. Марин Понграчич, 14. Иван Перишич - 10. Лука Модрич (К), 8. Матео Ковачич - 13. Никола Влашич, 17. Петър Сучич, 16. Мартин Батурина - 11. Анте Будимир

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.