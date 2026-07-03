НА ЖИВО: Португалия - Хърватия 0:0

Стартови състави:
ПОРТУГАЛИЯ: 1. Диого Коща - 20. Жоао Кансело, 3. Рубен Диаш, 13. Ренато Вейга, 25. Нуно Мендеш - 15. Жоао Невеш, 23. Витиня - 18. Педро Нето, 8. Бруно Фернандеш, 17. Рафаел Леао - 7. Кристиано Роналдо (К)
ХЪРВАТИЯ: 1. Доминик Ливакович - 2. Йосип Станишич, 6. Йосип Шутало, 3. Марин Понграчич, 14. Иван Перишич - 10. Лука Модрич (К), 8. Матео Ковачич - 13. Никола Влашич, 17. Петър Сучич, 16. Мартин Батурина - 11. Анте Будимир
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