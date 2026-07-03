Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Сбогом, Кристиано!? Сестрата на CR7 хвърли бомба Това е последното му световно първенство Снимка: Reuters

Сестрата на Кристиано Роналдо - Катя Авейро, заяви, че очаква легендарният нападател да сложи край на кариерата си в националния отбор след световното първенство през 2026 г.

По думите ѝ това едва ли ще бъде краят на футболната му кариера като цяло, но смята, че Мондиалът ще бъде последното му участие с екипа на Португалия.

„Доколкото знам, това вероятно ще бъде неговото сбогуване с националния отбор. Не говоря за днес, а за периода след световното първенство. Според информация, на която имам доверие, това ще бъде последният му танц на световна сцена“, сподели Авейро.

Тя призова футболните фенове да оценят постигнатото от брат ѝ, който повече от две десетилетия е сред най-ярките фигури в световния футбол.

„Всеки, който истински обича футбола, трябва да се възхищава на това, което Кристиано постигна. Повече от 20 години той е сред най-добрите. Достатъчно е да си припомним откъде тръгнахме като семейство и през какви трудности премина майка ни. Затова външната критика няма как да помрачи щастието и гордостта ни“, каза още тя.

Авейро допълни, че за семейството най-ценни остават всички години, в които са били свидетели на неговите успехи.

„Най-важното е, че имахме възможността да изживеем всички тези повече от двадесет години заедно. Изключително горда съм. Бях до него в Катар, а сега съм отново тук. Това е огромна чест за нашето семейство. Вярвам, че накрая ще си тръгнем с усмивка. Кристиано е спокоен и уверен, дори повече от нас. Именно това ни дава спокойствие и увереност като негови близки и като фенове“, заяви Катя Авейро пред Sport TV.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.