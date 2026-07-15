Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация "Никога!" Синът на Марадона отвори стара рана преди Англия - Аржентина Скалони опита да успокои страстите, но Диего-младши направи точно обратното

Синът на легендарния Диего Марадона отправи послание към селекционера на Аржентина Лионел Скалони преди очаквания с огромен интерес полуфинал между Аржентина и Англия на световното първенство.

Двата отбора ще се изправят един срещу друг тази вечер в Атланта в битка за място на финала. Това ще бъде първи двубой между тях на световни футболни финали от 24 години насам, а историческият заряд около сблъсъка отново е във фокуса на вниманието.

По-рано Скалони опита да свали напрежението, заявявайки, че неговият тим подхожда към срещата като към всеки друг мач. Диего Марадона-младши обаче е на друго мнение.

„Баща ми никога не би приел този двубой като обикновен мач. За всички аржентинци и за хората, които обичат Марадона, това е нещо много повече. Тази среща ни връща към спомените за войната за Фолклендските острови и към всички наши сънародници, които загубиха живота си там. След това идва и онова, което баща ми направи през 1986 година“, заяви той пред TyC Sports.

Съперничеството между Аржентина и Англия има дълбоки исторически корени. Напрежението между двете държави се засилва след Фолклендската война през 1982 г., в която загиват стотици аржентинци и британци. Само четири години по-късно двата национални отбора се срещат на четвъртфиналите на Мондиал 1986 в един от най-запомнящите се мачове в историята на футбола.

Тогава Диего Марадона отбелязва прочутия гол с ръка, останал завинаги в историята като „Божията ръка“, а по-късно реализира и един от най-великите голове, виждани някога на световни финали. Аржентина печели с 2:1 и впоследствие стига до световната титла.

„Баща ми спечели исторически мач срещу Англия и от този момент нататък нищо не е нормално, когато двата отбора се срещнат. Това никога няма да бъде обикновен двубой“, добави Марадона-младши.

Той призна, че предстоящият полуфинал ще бъде изключително труден и за двата състава.

„Англия играе много силно, но ние сме световни шампиони и трябва да покажем защо сме такива. Очаквам тежък мач. Ще бъде трудно както за нас, така и за тях“, каза още той.

„Трите лъва“, водени от Томас Тухел, спечелиха своята група на Мондиал 2026, след което елиминираха ДР Конго, Мексико и Норвегия.

Аржентина също завърши на първо място в своя поток, преди да отстрани Кабо Верде, Египет и Швейцария по пътя към последните четири отбора в надпреварата.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.