Къде беше Роналдо, докато Жота го погребваха?

Взривоопасно интервю на Кристиано Роналдо пред Пиърс Морган отекна като гръм в целия футболен свят. Португалската суперзвезда разкри най-тъмните страни на славата, болката и самотата си, а накрая обясни защо не е присъствал на погребението на Диого Жота, трагично загинал в катастрофа това лято.

„ Плаках като дете, но щеше да стане цирк“

С треперещ глас и насълзени очи Роналдо призна, че новината за смъртта на съотборника му го е пречупила: „Не повярвах, когато ми казаха. Плаках много, Джио може да потвърди. Но... не можех да отида. Знам какво се случва, когато се появя някъде. Става цирк – камери, дронове, хора, крясъци... Не исках това да се случи на гроба на приятеля ми.

Снимка: Reuters

След като загубих баща си, си обещах никога повече да не стъпя на гробище. Не мога да го направя. Не мога...“

Скандалът с яхтата

В дните след погребението, интернет пламна от гняв. В мрежата се появиха снимки на CR7, отпускащ се на луксозна яхта в Средиземно море, докато приятели на Жота се сбогуваха с него в Португалия.

„Безсърдечен!“; „Всичко при него е пиар!“; „Само за себе си мисли!“, бяха само част от коментарите.

Но Роналдо контраатакува:

„Нека хората говорят. Аз направих това, което сметнах за правилно. Свързах се със семейството, помогнах, но не трябва всички да го виждат. Не правя добро, за да го снимат камерите.“

„ Не искам внимание, когато другите страдат“

Снимка: Reuters

Според Кристиано, появата му би превърнала траура в шоу. „Когато аз съм там, прожекторите не спират да светят. А аз не исках да отнема нито секунда от болката на близките му. Нека те имат своя мир. Моето сбогом беше тихо, далеч от камерите.“

И все пак — Роналдо си остава Роналдо

Разговорът с Пиърс Морган не мина без типичната му доза самоувереност. На провокативния въпрос „Кой е по-секси – ти или Бекъм?“ CR7 се усмихна самодоволно и нанесе удар без колебание:

„Бекъм е красив, лицето му е добро. Но останалото е нормално. Аз не съм нормален. Аз съм перфектен, но съм човек - не бог!“

Снимка: Getty Images

В края на интервюто Роналдо смекчи тона: „Хората виждат усмивката, колите, името. Но не виждат колко тежи славата. Не всичко е злато, приятелю.“

Някои го обожават, други го мразят. Но всички го гледат...