Къде беше Роналдо, докато Жота го погребваха?

Не исках да превърна погребението в шоу, признава звездата

Reuters

Взривоопасно интервю на Кристиано Роналдо пред Пиърс Морган отекна като гръм в целия футболен свят. Португалската суперзвезда разкри най-тъмните страни на славата, болката и самотата си, а накрая обясни защо не е присъствал на погребението на Диого Жота, трагично загинал в катастрофа това лято.

Плаках като дете, но щеше да стане цирк“

С треперещ глас и насълзени очи Роналдо призна, че новината за смъртта на съотборника му го е пречупила: Не повярвах, когато ми казаха. Плаках много, Джио може да потвърди. Но... не можех да отида. Знам какво се случва, когато се появя някъде. Става цирк камери, дронове, хора, крясъци... Не исках това да се случи на гроба на приятеля ми.

Снимка: Reuters

След като загубих баща си, си обещах никога повече да не стъпя на гробище. Не мога да го направя. Не мога...“

Скандалът с яхтата

В дните след погребението, интернет пламна от гняв. В мрежата се появиха снимки на CR7, отпускащ се на луксозна яхта в Средиземно море, докато приятели на Жота се сбогуваха с него в Португалия.

Роналдо: Краят е близо... и да, ще боли и ще има сълзи! (ВИДЕО)

Безсърдечен!“; Всичко при него е пиар!“; Само за себе си мисли!“, бяха само част от коментарите.

Но Роналдо контраатакува:

Нека хората говорят. Аз направих това, което сметнах за правилно. Свързах се със семейството, помогнах, но не трябва всички да го виждат. Не правя добро, за да го снимат камерите.“

Не искам внимание, когато другите страдат“

Снимка: Reuters

Според Кристиано, появата му би превърнала траура в шоу. Когато аз съм там, прожекторите не спират да светят. А аз не исках да отнема нито секунда от болката на близките му. Нека те имат своя мир. Моето сбогом беше тихо, далеч от камерите.“

И все пак Роналдо си остава Роналдо

Разговорът с Пиърс Морган не мина без типичната му доза самоувереност. На провокативния въпрос Кой е по-секси ти или Бекъм?“ CR7 се усмихна самодоволно и нанесе удар без колебание:

Бекъм е красив, лицето му е добро. Но останалото е нормално. Аз не съм нормален. Аз съм перфектен, но съм човек - не бог!“

Снимка: Getty Images

В края на интервюто Роналдо смекчи тона: Хората виждат усмивката, колите, името. Но не виждат колко тежи славата. Не всичко е злато, приятелю.“

Някои го обожават, други го мразят. Но всички го гледат...

Кристиано Роналдо: Не си броя колите, около 40 са (СНИМКИ)

 

