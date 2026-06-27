Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация „Обвинявайте мен!“ Лудия избухна след историческия провал на Уругвай Разярен Биелса след фиаското Снимка: Reuters

Марсело Биелса избухна след поредния провал на Уругвай и отпадането от световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

Аржентинският специалист отново показа добре познатия си избухлив характер, като първо се нахвърли на телевизионен репортер заради забавено интервю, а след това отговаряше раздразнено и с по една-две думи на въпросите на журналистите.

Загубата с 0:1 от Испания сложи край на надеждите на „селесте“, които за второ поредно световно първенство не успяват да прескочат груповата фаза. Двукратните световни шампиони си тръгват от Мондиала само с две точки и сериозно разочарование.

На пресконференцията Биелса призна вината си, но не скри убеждението си, че отборът му е заслужавал много повече.

„Заслужавахме седем точки, а взехме само две. Създадохме достатъчно положения, но не ги реализирахме. В същото време допуснахме голове, които можеха да бъдат избегнати. Това ни струваше скъпо“, заяви селекционерът.

Снимка: Reuters

Той прие очакваните критики към работата си: „Журналистите и феновете имат пълното право да ме обвиняват. Аз нося отговорността и трябва да я приема.“

Допълнително напрежение предизвикаха решенията му около ветерана Фернандо Муслера. 40-годишният вратар, който допусна сериозни грешки и в предишния мач срещу Кабо Верде, бе заменен още на почивката срещу Испания.

„Муслера сам реши да излезе“, обясни Биелса, който предизвика изненада и със смяната на звездата на Реал Мадрид Федерико Валверде още в 60-ата минута.

"Не успях да реализирам напълно потенциала на уругвайските футболисти. Като замених Валверде, целях да подсиля атаката. Това, което дадох на уругвайския футбол, не означава нищо, защото всеки принос, който един треньор прави за националния отбор, е безполезен без положителни резултати. Ако ме питате как ще ме запомнят, ще ме запомнят като някой, който даде всичко от себе си. Мачът беше сравнително равностоен. Заслужавахме равенство“, завърши Биелса, наричан още Лудия.

Снимка: Reuters

Уругвай е двукратен световен шампион, но за последно преди 76 години и във второ поредно планетарно първенство не преминава груповата фаза. Сега си тръгва само с две точки от две равенства и 3-о място в групата.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.