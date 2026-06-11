Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Родителите му прескачали трупове, за да оцелеят. Днес синът им е световна звезда Като дете Алфонсо Дейвис бяга от войната и живее в лагер

Световното първенство по футбол през 2026 г. носи със себе си невероятни истории и често зад блестящите прожектори и модерните стадиони се крият сърцераздирателни съдби. Една от най-трогателният житейският път е на човека, който днес носи фланелката на канадския национален отбор - Алфонсо Дейвис.

Въпреки че е световна звезда от години, представянето му на това световно първенство има особена тежест и представлява върха след абсолютната безнадеждност.

Детство в сянката на гражданската война

Историята му започва не на футболното игрище, а в калта и праха на бежанския лагер Будубурам в Гана. Родителите му, Дебеа и Виктория, бягат от Монровия, столицата на Либерия, за да спасят живота си по време на ужасяващата Втора либерийска гражданска война. В тази война оцеляването е била единствената цел. Както по-късно свидетелства баща му, в Либерия те е трябвало да прескачат трупове, за да намерят храна.

[embed type="image" id="2113836500"]Алфонсо е роден точно там, в бежански лагер, през 2000 г. Животът в лагера е белязан от ограничения на вода, глад и постоянен страх за утрешния ден.

„В бежанския лагер си в безопасност в смисъл, че никой няма да те убие, но условията бяха ужасни. Ако нямаш сили да се бориш за храна, гладуваш“, разкриха веднъж родителите му.

Когато Алфонсо и на пет години, семейството успяло да получи виза за Канада по програмата за преселване на бежанци. Те пристигнали в ледения Едмънтън. За семейство от Западна Африка шокът бил огромен - културно, езиково и климатично. Родителите работили на няколко места, във фабрики и като чистачи, често на нощни смени, за да изхранват Алфонсо, брат му и сестра му.

[embed type="image" id="2113836501"]Алфонсо трябва да порасне бързо. Грижи се за по-малките си брат и сестра, докато родителите му работят. И тогава открива футболната топка. Теренът за него се превръща в пространство, където всички езикови и социални бариери изчезват. Той е по-бърз от всички, по-жаден за успех от всички.

Препятствия, които укрепват характера

Само на 14 години той трябва да напусне семейството си и да се премести във Ванкувър, за да се присъедини към академията на Уайткапс. Представете си момче, което вече е преживяло травмата на бежанския лагер, как е отново отделено от родителите си, само в голям град, под огромен натиск да успее, защото знае, че бъдещето на цялото семейство зависи от него.

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Когато дебютира в MLS на 15-годишна възраст, той става първият играч, роден през XXI век, който играе в първенството. Останалото е история: трансфер в Байерн Мюнхен, Шампионската лига, а днес е един от най-добрите леви бекове на планетата.

На Мондиал 2026 Алфонсо Дейвис няма да играе само за голове и слава. Той играе като символ на надеждата за милиони бежанци по света. Той е посланик на добра воля на UNHCR и редовно дарява всичките си приходи от националния отбор за хуманитарни каузи, за да помогне на тези, които преминават през това, през което е преминал той като дете.

Когато го видите на терена по време на това първенство, да спринтира по страничната линия с главоломна скорост, не забравяйте, че този човек не бяга от противниковите защитници - той бяга от войната, бедността и съдбата, която му е била отредена в африканската кал...