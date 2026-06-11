Треньорът го попита дали е пиян, след което го извика за световното
Ще съжалява ли Юлиан Нагелсман?
След контузията на Ленарт Карл от Байерн Мюнхен, треньорът на Бендестима Юлиан Нагелсман повика Асан Уедраого от Лайпциг на световното първенство, което започва тази вечер.
Асан не очакваше обаждане от треньора и се забавляваше по време на ваканцията си в Испания, когато получи обаждането, което промени плановете му.
„Забавлявах се с приятелите си и тогава получих обаждане, което промени всичко за мен. Говорих с треньора, който ми каза, че съм избран в последния момент. Бях развълнуван, а след това той ме попита дали съм пиян?
Не пия и веднага му казах, че съм развълнуван. Хванах първия самолет, без да чакам“, каза талантливият футболист.