Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Треньорът го попита дали е пиян, след което го извика за световното Ще съжалява ли Юлиан Нагелсман? Снимка: Reuters

След контузията на Ленарт Карл от Байерн Мюнхен, треньорът на Бендестима Юлиан Нагелсман повика Асан Уедраого от Лайпциг на световното първенство, което започва тази вечер.

Асан не очакваше обаждане от треньора и се забавляваше по време на ваканцията си в Испания, когато получи обаждането, което промени плановете му.

Снимка: Reuters

„Забавлявах се с приятелите си и тогава получих обаждане, което промени всичко за мен. Говорих с треньора, който ми каза, че съм избран в последния момент. Бях развълнуван, а след това той ме попита дали съм пиян?

Не пия и веднага му казах, че съм развълнуван. Хванах първия самолет, без да чакам“, каза талантливият футболист.