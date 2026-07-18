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Световно първенство по футбол 2026

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„Страдам от епилепсия“: Бащата на Ямал с откровена изповед преди финала

Не мога да бъда до него, призна Мунир Насрауи

„Страдам от епилепсия“: Бащата на Ямал с откровена изповед преди финала
 

Докато милиони фенове мечтаят да бъдат на трибуните за най-големия мач в кариерата на Ламин Ямал, един човек ще преживее финала от разстояние – неговият баща Мунир Насрауи.

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Бащата на испанския феномен разкри, че няма да пътува до САЩ за световното първенство заради здравословното си състояние. Насрауи страда от епилепсия и признава, че напрежението и силните емоции могат да предизвикат пристъп.

„За мен това е много трудно. Приемам лекарства всеки ден и понякога мога да получа епилептичен пристъп. От нерви и емоции рискът е още по-голям“, споделя той пред предаването Y ahora Sonsoles.

Въпреки огромното желание да бъде до сина си в историческия момент, Насрауи е избрал предпазливостта. По думите му едно евентуално неразположение би могло да създаде проблеми не само за него, но и за хората около него.

„Трябва да мисля не само за себе си, но и за сина си. По-добре е да остана вкъщи и да гледам всичко оттук“, допълва той.

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