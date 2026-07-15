Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Фенът на "Роки", който изведе Испания до върха Кой е Луис де ла Фуенте? Снимка: Reuters

Когато Луис де ла Фуенте пое националния отбор на Испания през 2022 г., малцина вярваха, че именно той ще поведе „Ла Фурия Роха“ към нов възход.

За мнозина беше почти непознато име – тих, скромен специалист, прекарал години в работа с младежките формации. Само година и половина по-късно обаче той изведе Испания до европейския връх и напомни на света какво означава испанският футбол.

Роден в малкия град Харо, Луис израства с любов към футбола, предадена му от баща му. Като играч печели титли с Атлетик Билбао, но никога не получава шанс в мъжкия национален отбор - мечта, която остава неосъществена. Вместо да се примири, той посвещава живота си на треньорската професия.

Снимка: Reuters

След трудни години и неуспешен период в клубния футбол, съдбата му подава ръка през 2013 г., когато поема националния тим до 19 години. Следват европейски титли при юношите и младежите, олимпийско сребро и най-важното - изграждането на поколение футболисти, които по-късно ще станат гръбнакът на Испания.

Голямата сила на де ла Фуенте не е само във футболните му познания. Той умее да създава семейство. За него уважението, доверието и човешкото отношение са също толкова важни, колкото тактиката. Играчите му вярват, защото знаят, че зад треньора стои човек, който ги разбира и подкрепя.

Самият той живее скромно и дисциплинирано. Не пие алкохол, посвещава часове на анализ и започва всеки ден с дълга разходка. Обича филмите за "Роки" и вярва, че успехът идва чрез постоянство. Неговата любима формула е проста: „Работа, работа и още работа.“

Снимка: Reuters

На терена де ла Фуенте съчетава традиционния испански стил с повече скорост и директност. Той не се страхува да дава шанс на младите таланти и ги насърчава да следват собствения си път. Но над всичко поставя човешките качества.

Днес Луис де ла Фуенте е доказателство, че истинското лидерство не се гради върху шумни думи, а върху характер, търпение и вяра в хората. Неговата история показва, че понякога най-големите победи идват при тези, които тихо и упорито вървят към мечтите си.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.