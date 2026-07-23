Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Световен шампион подари медала си на скъп човек (ВИДЕО) Педро Поро разчувства феновете

Преди Мондиал 2026 Педро Поро дава обещание, което се превръща в негова мисия. Казва на дядо си Антонио, че ще се завърне от Америка със златния медал и ще му го връчи.

Малко повече от месец по-късно обещанието е спазено и отличието вече е на врата на гордия дядо.

А десният бек на Испания имаше основна заслуга за триумфа на Мондиал 2026.

От дядо на внук

Педро е израснал със своите баба и дядо. Благодарение на Антонио се влюбва във футбола. Той го води за първи път на тренировка и оттогава двамата стават неразделни. Изминават хиляди километри в търсене на отбор, преглъщат безброй лишения и спят в каравана само, за да може Поро да играе.

"Не мога да опиша каква огромна радост изпитва сърцето ми. Това е прекрасно. Просто знаех, че ще се случи нещо голямо.", споделя Антонио.

Педро заминава за Мадрид и подписва с Райо Валекано. Впоследствие става шампион на Португалия, печели Лига Европа, а сега с Испания покори световния връх. Първият, за когото Поро се сети бе дядо му.

"Сега се сещам единствено за думите на моя дядо преди няколко дни, който ми каза: Донеси ми медала вкъщи, синко. Той със сигурност ще бъде много щастлив.", каза защитникът на английския елитен Тотнъм.

Именно благодарение на лишенията, които дядо му понесъл заради него, сега Поро е световен шампион и част от идеалния отбор на Мондиал 2026.