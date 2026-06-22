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Световно първенство по футбол 2026

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Тайната на Кюрасао: Лекарка насърчава секс в лагера

Играчите спят с половинките си, федерацията плаща сметката

Тайната на Кюрасао: Лекарка насърчава секс в лагера
 

Националите на Кюрасао трудно бележат голове на световното първенство по футбол. Но нямат подобни проблеми извън терена. 

На момчетата от карибския остров завиждат всички останали отбори. Причината - нидерландският селекционер Дик Адвокаат им позволи да спят заедно с половинките си в хотела във Флорида. 

Определено необичаен ход в съвременния футбол. Обикновено зоната за настаняване на играчите и персонала е неприкосновена. А семействата отсядат на различно място. 

Бурни нощи

Англичаните например все още помнят хаоса на Мондиал 2026 в Германия, когато бурните нощи с половинките доминираха в заглавията. Четири години по-късно Фабио Капело категорично забрани тази практика. Сега футболистите могат да виждат близките си по време на целия турнир. Но нощуват отделно. 

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За сметка на това лекарката на Кюрасао - д-р Сузан Хуурман, категорично поощрява националите към интимна близост. Според нея именно сексът и споделените моменти с най-близките са помогнали на отбора да се адаптира към живота далеч от дома. 

"Това е нещо уникално във футбола. Кюрасао е малка страна с много весели, топли и семейно ориентирани хора. Много ми напомнят за Бразилия. Да, вярвам, че сексът помага, но може би повече от емоционална гледна точка, отколкото в търсене на пряк физиологичен ефект", споделя единствената жена-лекар на Мондиал 2026.

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Разходи по престоя

"В такъв дълъг турнир наличието на семейството наоколо намалява носталгията и носи спокойствие. Много от нашите момчета не играят на най-високите нива на световния футбол. И не могат да си позволят разходите по престоя на близките. Затова федерацията пое тази финансова тежест."

Кюрасао спечели една точка от първите си два мача - 1:7 от Германия и 0:0 с Еквадор. Но за най-малката страна, участвала някога на световно първенство по футбол, самото присъствие е огромна победа. 

Вратарят Елой Руум е героят от сблъсъка с Екдавор - неговите 15 спасявания за 90 минути са рекорд, откакто се води статистика на световните финали. Компания в САЩ му прави съпругата му - сръбската инфлуенсърка Зорана.

Руум, който играе във второто ниво на американския футбол за Маями ФК, видя как последователите му в социалните мрежи скочиха от 122 000 на 724 000 само за 60 минути. Скоро след това беше премината и границата от милион.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.

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