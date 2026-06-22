Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Тайната на Кюрасао: Лекарка насърчава секс в лагера Играчите спят с половинките си, федерацията плаща сметката

Националите на Кюрасао трудно бележат голове на световното първенство по футбол. Но нямат подобни проблеми извън терена.

На момчетата от карибския остров завиждат всички останали отбори. Причината - нидерландският селекционер Дик Адвокаат им позволи да спят заедно с половинките си в хотела във Флорида.

Определено необичаен ход в съвременния футбол. Обикновено зоната за настаняване на играчите и персонала е неприкосновена. А семействата отсядат на различно място.

Бурни нощи

Англичаните например все още помнят хаоса на Мондиал 2026 в Германия, когато бурните нощи с половинките доминираха в заглавията. Четири години по-късно Фабио Капело категорично забрани тази практика. Сега футболистите могат да виждат близките си по време на целия турнир. Но нощуват отделно.

За сметка на това лекарката на Кюрасао - д-р Сузан Хуурман, категорично поощрява националите към интимна близост. Според нея именно сексът и споделените моменти с най-близките са помогнали на отбора да се адаптира към живота далеч от дома.

"Това е нещо уникално във футбола. Кюрасао е малка страна с много весели, топли и семейно ориентирани хора. Много ми напомнят за Бразилия. Да, вярвам, че сексът помага, но може би повече от емоционална гледна точка, отколкото в търсене на пряк физиологичен ефект", споделя единствената жена-лекар на Мондиал 2026.

Разходи по престоя

"В такъв дълъг турнир наличието на семейството наоколо намалява носталгията и носи спокойствие. Много от нашите момчета не играят на най-високите нива на световния футбол. И не могат да си позволят разходите по престоя на близките. Затова федерацията пое тази финансова тежест."

Кюрасао спечели една точка от първите си два мача - 1:7 от Германия и 0:0 с Еквадор. Но за най-малката страна, участвала някога на световно първенство по футбол, самото присъствие е огромна победа.

Вратарят Елой Руум е героят от сблъсъка с Екдавор - неговите 15 спасявания за 90 минути са рекорд, откакто се води статистика на световните финали. Компания в САЩ му прави съпругата му - сръбската инфлуенсърка Зорана.

Руум, който играе във второто ниво на американския футбол за Маями ФК, видя как последователите му в социалните мрежи скочиха от 122 000 на 724 000 само за 60 минути. Скоро след това беше премината и границата от милион.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.