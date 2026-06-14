Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Той израсна в лагери, а днес наказа Турция Нестори Иранкунда - без дом, но с мечта Снимка: Reuters

Австралия победи Турция с 2:0, а първият гол в мача бе отбелязан от Нестори Иранкунда — млад нападател, който отново напомни защо името му вече се произнася с възхищение в футболните среди. Но има и тук има история, която е много повече от спортен момент.

Нестори Иранкунда е едва на 20 години, но животът му вече носи тежестта на цели поколения надежда и борба. Роден е в Танзания в семейство с корени от Бурунди, което е принудено да напусне родината си заради военни конфликти.

Снимка: Reuters

Първите си спомени той пази от бежански лагер — място, където детството често се измерва не с игри и безгрижие, а с оцеляване. И въпреки това именно там, между прахта и импровизираните терени, се ражда неговата най-голяма сила: любовта към футбола и изключителната му бързина.

Когато семейството му по-късно намира нов дом в Австралия, съдбата му започва бавно да се променя. Топката остава неговият най-верен спътник, но вече има и път — от малки местни клубове, през младежки формации, до професионалния футбол. Талантът му не остава незабелязан и го отвежда в Европа, където подписва с Байерн Мюнхен. Макар и да не успява да се наложи в първия отбор, това е само стъпка по пътя.

Снимка: Reuters

По-късно преминава в Уотфорд, където започва да трупа опит и увереност, записвайки 40 мача, 4 гола и 5 асистенции през последния сезон.

И точно затова голът му срещу Турция тежи повече от едно попадение в статистиката. Той е символ — на дете, което е започнало от бежански лагер и е стигнало до най-големите сцени на световния футбол.