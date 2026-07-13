Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация "Той пие алкохол на мачове": Враждата между Кийн и Холанд продължава (ВИДЕО) Бащата на Арлинг не пропусна да отговори Снимка: Daily Mail

Бащата на Арлигн Холанд - Алф Инге и Рой Кийн подновиха 30-годишната си вражда след загубата на Норвегия от Англия на световното първенство.

"Викингите" загубиха с 1:2 след продължения, като гол на Торбьорн Хегем бе отменен заради засада.

Именно това разпали Холанд-старши, който в социалните мрежи написа, че отборът на Норвегия е бил "ограбен" от съдията.

Остри коментари

Алф Инге поздрави Джуд Белингам за представянето му, но не пропусна да критикува френския съдия Клеман Тюрпен, който отмени попадение на Норвегия, след преглед с VAR.

След изпълнение на корнер неговият син - Арлинг, фаулира Елиът Андерсън в наказателното поле, а секунди след това Хегем вкара топката в мрежата на Англия.

Бившият полузащитник Рой Кийн отговори на критиките на Алф Инге в предаването "Stick to Football", казвайки че алкохолът е повлиял на преценката на Холанд. "Ако пиеш нещо, тогава виждаш играта по различен начин. Той винаги изглежда, че пие алкохол на мачове".

Тази размяна на реплики напомни на феновете за враждата, която двамата бивши футболисти имат.

30-годишна вражда

Снимка: Getty Images

Всичко започва през 1997 г. Лийдс и Манчестър Юнайтед играят един срещу друг, а Рой Кийн и Алф Инге Холанд са съперници.

При единоборство в наказателното поле Кийн къса кръстни връзки на коляното, а Холанд застана над него и го провокира, казвайки че е симулирал.

4 години по-късно Кийн си отмъщава. В манчестърското дерби ирландецът фаулира грубо Холанд. В следствие на тази контузия полузащитникът си прекратява кариерата след няколко претърпени операции.

В автобиографията си Рой Кийн признава, че нарочно е фаулирал бащата на Арлинг и е чакал години, за да си отмъсти.

През 2002 г. Холанд и Манчестър Сити заявяват, че обмислят съдебни действия срещу бившия футболист на Манчестър Юнайтед, но по-късно норвежецът оттегля показанията си и делото официално приключва през 2003 г.

Снимка: Getty Images

Но не и враждата. Години по-късно двамата все още си разменят остри реплики. След изказването на Рой Кийн за алкохола, Холанд отговори с: "Веднъж задник, винаги задник".

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