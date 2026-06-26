Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация В решителните мачове на световното: Арлинг Холад срещу Килиан Мбапе Вижте какво предстои на Мондиал 2026 в близките часове Снимка: Reuters

Един от най-чаканите мачове на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико предстои след няколко часа!

Груповата фаза вече е към своя край, остават ни само 12 мача, разпределени в два дни! А днес, 26 юни, ще видим един срещу друг Норвегия и Франция и звездите им Арлинг Холанд и Килиан Мбапе.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VОYO.

Група "I"

Норвегия - Франция, 26 юни, 22:00 ч. българско време

Сенегал - Ирак, 26 юни, 22:00 ч. българско време

Фаворитите в тази група са ясни. Европейските тимове имат пълен актив от точки и днес сблъсъкът между Арлинг Холад и Килиан Мбапе предстои да определи първенецът. В същото време Сенегал и Ирак ще се съревновават да прибавят поне една победа към актива си.

Снимка: Reuters

Група "Н"

Уругвай - Испания, 27 юни, 3:00 ч. българско време

Кабо Верде - Саудитска Арабия, 27 юни, 3:00 ч. българско време

След колебливия старт испанците наваксаха срещу Саудитска Арабия и сега водят с 4 точки в групата. Уругвай и голямата изненада Кабо Верде са с по 4 точки, така че всичко ще се реши в последните два мача.

Снимка: Reuters

Група "G"

Нова Зеландия - Белгия, 27 юни, 6:00 ч. българско време

Египет - Иран, 27 юни, 6:00 ч. българско време

Положението и в тази група е изключително заплетено. Египет води с 4 точки, докато Иран и Белгия имат по 2. Нова Зеландия пък все още има шанс за нещо с 1 точка в актива си. Интересен момент е, че консервативните Египет и Иран ще играят в мача с подкрепа на хората с нетрадиционна сексуална ориентация.

Снимка: Reuters

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.