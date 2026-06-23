Мбапе в атака: Меси не ме интересува!

Килиан Мбапе продължи да впечатлява с нова порция голове за Франция, като се разписа два пъти при убедителната победа с 3:0 над Ирак, в мач продължил близо 4 часа.
Това се случва само няколко дни, след като той реализира още две попадения при успеха с 3:1 срещу Сенегал.
Така капитанът достигна своя мач №100 с фланелката на „петлите“, като го отбеляза с поредно силно представяне. Вече има 16 гола на световни финали, с което задмина легендарния бразилец Роналдо и се изравнява с Мирослав Клозе. Освен това асът на Реал Мадрид вече е достигнал 60 попадения за "петлите" и държи еднолично върха в историческата голмайсторска класация на тима.
След срещата нападателят коментира атмосферата и условията около мача:
"Това беше много дълга вечер. Трябваше да останем концентрирани в съблекалнята в продължение на два часа. Играчите направиха голямо усилие, щабът също, но свършихме работа. Много сме доволни, че играхме по начина, по който го направихме. Ще се опитаме да анализираме в следващите дни какво можем да подобрим, има две-три неща, които трябва да избягваме", каза нападателят на Реал след мача пред АФП.
За необичайната ситуация с терена:
"Не бяхме раздразнени, но хората, които поддържат терена, отделиха 20 минути да почистят половината, в която се защитаваме ние, като не го направиха с другата половина на терена. След два часа чакане да видим, че теренът, който трябваше да бъде окей, не беше, стана малко изнервящо, но всички мина", каза още Мбапе.
Относно формата си той запази спокойствие и подчерта значението на колектива:
"Не мисля за головете в момента. Винаги съм вкарвал на световни първенства, не се притеснявам за това. По-важно е да имаме колектив, да разчитаме на силните си страни във важните моменти. Защото знаем, че колкото повече напредва турнирът, толкова по-трудни ще стават мачовете", смята той.
Французинът коментира и ролята на Лионел Меси, както и приноса на съотборниците си:
"Лео винаги вкарва, винаги е вкарвал и ще продължи да го прави. Но това не ме интересува сега. Аз мисля само да помогна на отбора. А мога да помогна, като вкарвам", добави Мбапе.
Накрая той отдели специално внимание и на Усман Дембеле: "Важно беше Дембеле да вкара, целият отбор искаше да го направи. Знаем, че когато играе, както го направи днес, за нас всичко е бонус, отборът ще бъде много по-добър. Той е уникален и специален", каза Килиан Мбапе за съотборника си.
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