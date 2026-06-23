Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Мбапе в атака: Меси не ме интересува! Кой ще вкара най-много? Снимка: Reuters

Килиан Мбапе продължи да впечатлява с нова порция голове за Франция, като се разписа два пъти при убедителната победа с 3:0 над Ирак, в мач продължил близо 4 часа.

Това се случва само няколко дни, след като той реализира още две попадения при успеха с 3:1 срещу Сенегал.

Така капитанът достигна своя мач №100 с фланелката на „петлите“, като го отбеляза с поредно силно представяне. Вече има 16 гола на световни финали, с което задмина легендарния бразилец Роналдо и се изравнява с Мирослав Клозе. Освен това асът на Реал Мадрид вече е достигнал 60 попадения за "петлите" и държи еднолично върха в историческата голмайсторска класация на тима.

След срещата нападателят коментира атмосферата и условията около мача:

"Това беше много дълга вечер. Трябваше да останем концентрирани в съблекалнята в продължение на два часа. Играчите направиха голямо усилие, щабът също, но свършихме работа. Много сме доволни, че играхме по начина, по който го направихме. Ще се опитаме да анализираме в следващите дни какво можем да подобрим, има две-три неща, които трябва да избягваме", каза нападателят на Реал след мача пред АФП.

За необичайната ситуация с терена:

"Не бяхме раздразнени, но хората, които поддържат терена, отделиха 20 минути да почистят половината, в която се защитаваме ние, като не го направиха с другата половина на терена. След два часа чакане да видим, че теренът, който трябваше да бъде окей, не беше, стана малко изнервящо, но всички мина", каза още Мбапе.

Снимка: Reuters

Относно формата си той запази спокойствие и подчерта значението на колектива:

"Не мисля за головете в момента. Винаги съм вкарвал на световни първенства, не се притеснявам за това. По-важно е да имаме колектив, да разчитаме на силните си страни във важните моменти. Защото знаем, че колкото повече напредва турнирът, толкова по-трудни ще стават мачовете", смята той.

Французинът коментира и ролята на Лионел Меси, както и приноса на съотборниците си:

"Лео винаги вкарва, винаги е вкарвал и ще продължи да го прави. Но това не ме интересува сега. Аз мисля само да помогна на отбора. А мога да помогна, като вкарвам", добави Мбапе.

Накрая той отдели специално внимание и на Усман Дембеле: "Важно беше Дембеле да вкара, целият отбор искаше да го направи. Знаем, че когато играе, както го направи днес, за нас всичко е бонус, отборът ще бъде много по-добър. Той е уникален и специален", каза Килиан Мбапе за съотборника си.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.