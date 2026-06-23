Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте още веднъж бурята, която се хареса на Мбапе (ВИДЕО) И още статистика от победа на Франция

Без страдание и без усилия. Вижте още веднъж как Франция стигна до осминафиналите на това световно първенство. Така действахт през цялата ера на Дешан - с повече клинично завършване, отколкото усет. С изключение на резултата, винаги имате усещането, че френският национален отбор играе под потенциала и огромните си възможности.

Удар с левия крак и момент на хитрост от Мбапе, който изравни 16-те гола на Мирослав Клозе (в 16 мача), рекорд на световно първенство до вчера, и който се стреми към 18-те на Меси, бяха достатъчни, за да повялт Ирак, отборът, който грабна равенство срещу Испания тази пролет...

Прекъсването и бурята работеха в полза на Франция и "петлите" не пропуснаха възможността да отбележат още голове.



3:0 Блестяща победа

Франция реши мача с голове на Мбапе (2) и Дембеле, налагайки превъзходството си от началото до края.

19-4 Общо удари

Френският отбор генерира почти пет пъти повече удари от Ирак, което отразява тяхното офанзивно превъзходство.

2.41 срещу 0.60О очаквани голове (xG)

Разликата в качеството понякога подчертава явното превъзходство на Франция в противниковата зона.

55,5% Притежание за Франция

8 Ударите на Мбапе

Капитанът поведе френската атака с осем удара и отбеляза решаващи два гола.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.