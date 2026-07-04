Световно първенство по футбол 2026 Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Вижте още веднъж: Инфарктната победа на Аржентина над Кабо Верде (ВИДЕО) Фаворитите на световното първенство трепериха до последните минути

Кабо Верде беше близо до една от най-големите изненади в историята на световни първенства. Дебютантът отстъпи на световния шампион Аржентина след продължения с 2:3

Островитяните изравняваха на два пъти и за миг не показаха, че се боят от опонента си.

Кой друг, ако не Лионел Меси да поведе аржентинците напред? Магьосникът отбеляза в 29-ата минута седмото си попадение на този Мондиал. Той е и едниственият, разписвал се седем или повече пъти в две различни издания на световно първенство.

През втората част Аржентина намали оборотите и в 59-а минута халфът на Лудогорец Дерой Дуарте изравни. Возиня отново се отличи с ключови спасявания, с което мачът отиде в продължения.

Лисандро Мартинес стреля неспасяемо в 92-ата минута, но Кабо Верде не беше казал последната си дума. Лопес Кабрал отбеляза гол за историята, с който шокира Аржентина и превърна последните минути в още по-драматични.

В 111-ата светът се срина за Борхес, отбелязал в собствената си врата след корнер.

Дебютантът Кабо Верде спечели сърцата на света с впечатляващите си резултати. Африканците в рамките на 90 минути си тръгват непобедени от Мондиали, при това срещу отбори като Аржентина, Испания и Уругвай.

Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате и на VOYO.