Тенис

Алкарас детронира Синер на US Open и отново е №1 в света

Испанецът си отмъсти за загубения финал на Уимбълдън

Алкарас детронира Синер на US Open и отново е №1 в света
Reuters

Карлос Алкарас триумфира на US Open, след като детронира Яник Синер! Испанецът се наложи с 3:1 сета (6:2, 3:6, 6:1, 6:4) във финала, продължил 2 часа и 44 минути.

Така Алкарас свали Синер от върха и в световната тенис ранглиста, която ще оглави от новата седмица.

С успеха днес Алкарас си отмъсти на Синер за загубения финал на "Уимбълдън" по-рано тази година.

Снимка: Reuters

Големият финал

Алкарас доминираше почти изцяло в срещата, освен във втория сет, когато Синер намери постоянство в ударите си от основната линия, за да надвие опонента си и да изравни резултата. Испанецът отново поведе след 6:1 в третия сет, а в четвъртата част стигна до пробив в петия гейм, който се оказа достатъчен, за да затвори мача.

22-годишният тенисист записа 42 печеливши удара срещу 21 за Синер. Алкарас, който също така си осигури първоначалното изкачване до №1 в света след триумф в Ню Йорк през 2022-а, сега ще се завърне на върха в ранглистата на АТР за първи път от септември 2023 г. Той е вторият най-млад тенисист, спечелил шест титли от Големия шлем в Оупън ерата след Бьорн Борг.

Синер не успя да стане първият тенисист след Роджър Федерер през 2008-а, спечелил две поредни титли от Откритото първенство на САЩ. Алкарас триумфира тук за втори път след 2022 г. и взе шести трофей в кариерата си от Шлема.

Снимка: Reuters

