Ана Иванович имала мистериозно ново гадже. Всички го търсят!

Разводът между наглед перфектната спортна двойка Ана Иванович и Бастиан Швайнщайгер си остава една от най-шокиращите новини за последните месеци.

Бившата номер 1 в света на тениса и световният шампион по футбол прекратиха почти 10-годишния си брак, а след това в медиите се появиха скандалните снимки на Швайнщайгер с българката Силва Капитанов.

Оказва се обаче, че не само той е продължил напред! Ана Иванович също е в нова връзка.

Кой?

След раздялата Ана се посвети на най-близките си - тримата си синове и семейството в Сърбия. Тя участва в няколко събития, свързани с тениса, но така и не коментира личния си живот.

Оказва се, че точно в тези тежки моменти, до нея е бил... новата ѝ любов.

Медиите в Сърбия съобщават, че бившата тенисистка отново е във връзка. Отношенията с мъжа до нея възникнали именно в дните след раздялата.

Интересна подробност е, че той бил до Иванович и при публичните ѝ изяви, но никой не подозирал, че отношенията им са повече от приятелски.

Ана и новото ѝ гадже били толкова дискретни и вероятно така ще продължат в отношенията си. Причината е, че на тенисистката ѝ омръзнало от публичност и камери в живота.

А Бастиан?

След като медиите разкриха, че бившият футболист има връзка с живеещата в Палма де Майорка българка Силва, папараците дори успяха да ги щракнат в няколко интимни момента.

Знае се, че двамата са се запознали покрай училището на децата. Синовете на Швайнщайгер и децата на Силва учели на едно и също място.

Разводът с Ана мина мирно и тихо заради подробния предбрачен договор, а германецът също предпочита да запази мълчание по темата за личния си живот.