Българин е шампион на Australian Open!

Български триумф на Откритото първенство на Австралия по тенис!

Димитър Кисимов е новият шампион на двойки при юношите! Той стигна до титлата заедно с партньора си Конър Дойг от Южна Африка.

На финала двамата се наложиха над представителите на домакините Имерали Ибраими и Купър Коуз с 6:3, 6:4.

Категорично

Мачът изглеждаше лесен за Кисимов и Дойг!

В първия сет те пробиха за 3:1, а след това не дадоха шанс на съперниците си.

Във втория имаше повече интрига и първо австралийците поведоха с 4:2. Българинът и южноафриканецът обаче успяха да върнат пробива и да не дадат нито един следващ сет на съперниците.

Снимка: Getty Images

Така, след час и 4 минути игра, титлата попадна и в български ръце!

Историята

Кисимов е първият български представител при юношите, който печели финал на Откритото първенство на Австралия.

През 1990 г. при девойките шампионка бе великата Магдалена Малеева.

Успехът на 17-годишният софиянец е поред при подрастващите за родния тенис. Това беше трети пореден финал на турнир от Големия шлем с българско участие.

Снимка: БФтенис

Иван Иванов спечели "Уимбълдън", а след това той и Александър Василев играха за определяне на шампиона на Откритото първенство на САЩ.

При двойките при подрастващите на турнири от Големия шлем имаме още един голям успех - титлата от Откритото първенство на САЩ през 2018 г. на Адриан Андреев и британеца Антон Матусевич.

Тодор Енев (в двойка с Ярко Ниеминен) е вицешампион на "Уимбълдън" от 1999, а Пьотр Нестеров (в двойка с Вячислав Белински) загуби във финала на Откритото първенство на САЩ през 2021 г.

На сингъл победители в юношеските издания на най-важните тенис турнири за сезона са ставали Иван Иванов ("Уимбълдън", US Open, 2025), Григор Димитров ("Уимбълдън", US Open, 2008), Мануела Малеева ("Ролан Гарос", 1982), Катерина Малеева (US Open, 1984), Магдалена Малеева (Australian Open, "Ролан Гарос", US Open, 1990), Сесил Каратанчева ("Ролан Гарос", 2004).

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK