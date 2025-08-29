bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Българският тенисист, наказан за залагания, ще съди Агенцията за почтеност

Той настоява, че ITIA е частна структура и няма юрисдикция в България

Българският тенисист, наказан за залагания, ще съди Агенцията за почтеност

Българският тенисист Симон Антони Иванов ще съди Международната агенция за честност и почтеност в тениса (ITIА). Това обяви самият той в изявление към медиите. 

Иванов, чието най-добро класиране в мъжкия тенис е 598-ото място в света, бе разследван от агенцията и признат за виновен по две точки - залагане на тенис мачове за над 196 000 евро в периода февруари – октомври 2022 г. и отказ за съдействие на разследването през 2024 г.

Според Иванов обаче самата ITIА няма право да го разследва, а решенията ѝ на територията на България, като член на Европейския съюз, са нищожни. 

Позицията

„Към момента актовете на ITIA са предмет на висящо съдебно производство пред Варненски районен съд (гр. д. №20124/2025) и на наказателни преписки в България, Гърция и Сърбия. Съгласно решение на Съда на ЕС (C-600/23), актовете на ITIA нямат самостоятелна юрисдикция в рамките на ЕС“, пише Симон-Антони Иванов в позицията си.

Той е завел вече дело във Варненски районен съд (гр. д. №20124/2025), където актовете на ITIA са представени като доказателства за престъпна дейност. Подал е и национална наказателна жалба (чл. 321 НК – преписка №5008/25), както и паралелни наказателни преписки в Гърция и Сърбия срещу агенцията за участие в транснационална организирана престъпна група и незаконна обработка на лични данни.

Иванов, който е национален шампион на открито през 2024 година, твърди, че ITIA е частна структура и няма юрисдикция в България и Европейския съюз, което "е потвърдено с Решение на Съда на ЕС от 01.08.2025 г. по дело C-600/23 RFC Seraing, според което актовете на CAS/ITIA са подчинени на пълен съдебен контрол от националните съдилища на държавите-членки и не могат да бъдат самостоятелно валидни".

Шампион

Тенисистът е посочен за виновен в участие в "черно тото" за поне 11 срещи между 2019 и 2024 г. Играчът е бил разпитван четири пъти и са му били поискани мобилни устройства за анализ, но той не е съдействал изцяло, оспорвайки юрисдикцията на програмата и отказвайки участие в процедурата.

Освен, че няма право да играе и да тренира, от родната тенис федерация му забраниха и да бъде само зрител на тенис мачове.

