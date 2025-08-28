Черно тото: Спряха правата на наш тенисист, заложил 200 000 евро

Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA) наказа Симон Антони Иванов и спря състезателните му права за период от пет години. Българинът е глобен и 25 000 долара за нарушения на Антикорупционната програма в тениса.

25-годишният Иванов, който през 2023 г. достигна до рекордно лично класиране №598 в света, е отказал да се яви на изслушване пред независимия съдия проф. Ричард Макларън, информира TennisKafe.

Виновен е по две точки

Той беше признат за виновен по две точки: Залагане на тенис мачове за над 196 000 евро в периода февруари – октомври 2022 г. и отказ за съдействие на разследването през 2024 г.

ITIA започна разследване след поредица от съмнителни сигнали за поне 11 мача на Иванов между 2019 и 2024 г. Играчът е бил разпитван четири пъти и са му били поискани мобилни устройства за анализ, но той не е съдействал изцяло, оспорвайки юрисдикцията на програмата и отказвайки участие в процедурата.

Няма право да тренира и дори да гледа на живо мачове

Наказанието ще важи до 14 август 2030 г. През този период Иванов няма право да играе, тренира или дори да присъства на каквито и да било тенис събития, организирани или одобрени от ATP, WTA, ITF, националните федерации и турнирите от Големия шлем.

Снимка: БФТ

БФТ спря веднага състезателните права на Иванов и ще следи строго за недопускането му на турнири от вътрешния и международен календар като състезател, треньор или зрител за периода на санкцията. "БФТ ще продължи да има нулева толерантност и ще работи в синхрон с правоприлагащите органи в България, които трябва да следят за пресичане на подобни практики", написаха от федерацията.

