Борис Бекер (57) грее до бременната си любима (34)

Тенис легендата Борис Бекер прикова погледите на червения килим по време на наградите на германското издание "Билд"!

Но причината не бе самият той, а... половинката му.

И бъдещето им дете.

Бременна

Носителят на 6 титли от Големия шлем пристигна на събитието заедно със съпругата си Лилиан де Карвальо.

Тя блестеше в златиста рокля и с наедряло коремче. Преди два месеца бившият тенисист обяви, че двамата са в очакване на наследник.

Детето ще бъде пето за тенисиста и първо за с 23 години по-младата му съпруга. Бекер и Монтейро се венчаха преди година в Италия, на езерото Комо.

Миналото на Бекер

Бившият германски тенисист е една от най-скандалните спортни личности! Зад гърба си той има два провалени брака. Децата му до момента са четири от три различни жени.

Той се ожени за Барбара Фелтус през 1993 г., но се разведоха през 2000 г. От нея той има 2 деца - Ноа (1994 г.) и Елиас (1999 г.). Година след развода Бекер е принуден от съда да признае, че е баща на дъщерята на руския модел Анджела Ермакожа - Анна.

Снимка: Instagram

През 2002 г. е осъден за укриване на данъци в Германия. Седем години по-късно той обявява, че е сгоден за нидерландския модел Шарлели Керсенберг, от която има син - Амадеус. През 2018 г. обаче двойката се разделя.

Връзка на равни начала

Лилиан де Карвальо е дългогодишна опора на Бекер. Тя е родом от африканския остров Сао Томе и Принсипи, а Бекер многократно е подчертавал, че именно тя му е помогнала да премине през най-трудния период от живота си - фалит и затвор, в който е прекарал осем месеца през 2022 г. Новата госпожа Бекер работи като политически анализатор.

Снимка: Instagram

"Това може би е единствената ми връзка, в която сме на равни начала. Никой не е по-важен от другия. Аз имам нужда от Лилиан и тя има нужда от мен. Срещнах я в момент, в който се чувствах много зле - професионално, лично, физически. Но тя точно тогава бе до мен!", обясни Бекер.

