bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Борис Бекер (57) грее до бременната си любима (34)

Лилиан де Карвальо ще го дари с пето дете

Борис Бекер (57) грее до бременната си любима (34)

Тенис легендата Борис Бекер прикова погледите на червения килим по време на наградите на германското издание "Билд"! 

Но причината не бе самият той, а... половинката му

И бъдещето им дете

Бременна

Носителят на 6 титли от Големия шлем пристигна на събитието заедно със съпругата си Лилиан де Карвальо

Тя блестеше в златиста рокля и с наедряло коремче. Преди два месеца бившият тенисист обяви, че двамата са в очакване на наследник. 

Детето ще бъде пето за тенисиста и първо за с 23 години по-младата му съпруга. Бекер и Монтейро се венчаха преди година в Италия, на езерото Комо. 

Миналото на Бекер

Бившият германски тенисист е една от най-скандалните спортни личности! Зад гърба си той има два провалени брака. Децата му до момента са четири от три различни жени. 

Той се ожени за Барбара Фелтус през 1993 г., но се разведоха през 2000 г. От нея той има 2 деца - Ноа (1994 г.) и Елиас (1999 г.). Година след развода Бекер е принуден от съда да признае, че е баща на дъщерята на руския модел Анджела Ермакожа - Анна.

Снимка: Instagram

През 2002 г. е осъден за укриване на данъци в Германия. Седем години по-късно той обявява, че е сгоден за нидерландския модел Шарлели Керсенберг, от която има син - Амадеус. През 2018 г. обаче двойката се разделя.

Връзка на равни начала

Лилиан де Карвальо е дългогодишна опора на Бекер. Тя е родом от африканския остров Сао Томе и Принсипи, а Бекер многократно е подчертавал, че именно тя му е помогнала да премине през най-трудния период от живота си - фалит и затвор, в който е прекарал осем месеца през 2022 г. Новата госпожа Бекер работи като политически анализатор. 

Снимка: Instagram

"Това може би е единствената ми връзка, в която сме на равни начала. Никой не е по-важен от другия. Аз имам нужда от Лилиан и тя има нужда от мен. Срещнах я в момент, в който се чувствах много зле - професионално, лично, физически. Но тя точно тогава бе до мен!", обясни Бекер.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

тенис бременна затвор съпруга борис бекер фалит червен килим коремче Лилиан де Карвальо

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Тони Стораро ожени сина си в селото на шампиона, казал

Тони Стораро ожени сина си в селото на шампиона, казал "Рънътъ прави борбътъ"

Венци Стефанов преди ЦСКА: Мачът е троен, ако съдийството не е едностранно...

Венци Стефанов преди ЦСКА: Мачът е троен, ако съдийството не е едностранно...
16-годишен спаси Ливърпул от резил срещу Нюкасъл (ВИДЕО)

16-годишен спаси Ливърпул от резил срещу Нюкасъл (ВИДЕО)
Драма в Босфора: Руски плувец изчезна

Драма в Босфора: Руски плувец изчезна
Счупени ракети и нерви: Медведев вилнее в Ню Йорк (ВИДЕО)

Счупени ракети и нерви: Медведев вилнее в Ню Йорк (ВИДЕО)

Последни новини

Тони Стораро ожени сина си в селото на шампиона, казал

Тони Стораро ожени сина си в селото на шампиона, казал "Рънътъ прави борбътъ"

Карлос Алкарас шокира, но не с играта си (СНИМКИ)

Карлос Алкарас шокира, но не с играта си (СНИМКИ)
16-годишен спаси Ливърпул от резил срещу Нюкасъл (ВИДЕО)

16-годишен спаси Ливърпул от резил срещу Нюкасъл (ВИДЕО)
Ботев Пловдив подписа с юноша на Арсенал

Ботев Пловдив подписа с юноша на Арсенал
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV