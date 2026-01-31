bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

ЧРД, Ейса! Вижте как я нарече Григор Димитров! (ВИДЕО)

Тортата ѝ я върна в детството

На 30 януари половинката на Григор Димитров Ейса Гонсалес отпразнува своя 36-и рожден ден! 

Красивата мексиканска актриса и певица събра най-близките си вероятно в Лос Анджелис, а плътно до нея бе и българинът!

Той я поздрави с прекрасна публикация в социалните мрежи. 

Кралица

Гонсалес бе изненадана от близките си с торта с нейна снимка от детските години

Докато духаше свещички, Димитров снимаше всеки един момент с широка усмивка. 

"Кралицата на рождения ден", написа той в социалните мрежи след това. 

Подкрепата

Двамата разкриха връзката си преди година, по време на турнира в Мадрид. Ейса бе до Григор през кошмарния изминал сезон, когато той трябваше да се справя с различни травми. 

Въпреки тежките си графици двамата успяват да намерят време един за друг. Ейса летя за няколко дни до Австралия, за да подкрепи българина. За жалост Димитров отпадна в първия кръг на Откритото първенство на страната. 

Снимка: Instagram

Сега му предстои участие на турнири отвъд Океана, като в програмата му са заявени надпреварата в Далас (от 9 февруари) и в Акапулко (от 23 февруари).

