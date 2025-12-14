bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Вижте кой изкушава бившия футболист!

Дават на Швайнщайгер цяло състояние, за да разкаже за българката Силва

2025 г. бе белязана от много спортни събития, но и от една раздяла. 

Световният шампион но футбол с Германия Бастиан Швайнщайгер и бившата номер 1 в света на тениса Ана Иванович шокираха всички с новината, че слагат край на брака си. 

След 9 години като официално семейство и трима сина, двамата сложиха край на наглед хармоничните си отношения. Причината се оказа... българка

Предложението

След като Швайнщайгер бе уловен от папараци да целува и прегръща живеещата в Палма де Майорка българка Силва, той реши да пази мълчание. 

Същото е решението и на сръбската тенисистка, която скоро няма да е госпожа. 

На този фон емблематичната водеща от САЩ Опра Уинфри е готова да се раздели със солидна сума, за историята от първо лице. 

Тя предлага 1,5 милиона долара на Швайнщайгер, за да гостува в предаването ѝ и да разкаже защо е предпочел Силва пред Ана. 

Все още не е ясно дали бившият футболист ще приеме.

"Опра Уинфри е много впечатлена от характера на Швайнщайгер, от спокойствието, което излъчва, и от житейските му решения. Според нея той заслужава не само интервю, а цял филм", казват запознати с офертата, цитирани от сръбски медии.

Разводът

В момента Ана и Бастиан са в процедура по развод, като тя вероятно ще бъде бърза, тъй като двамата имат доста подробен предбрачен договор.

"Ана изобщо не харесва натиска на медиите. Тя предпочита тихия живот, посветила се е на децата. Но пък е наясно, че всички се вълнуват от тази тяхна история и няма да възрази, ако Бастиан се съгласи да говори", казват близки до тенисистката. 

Смята се, че извънбрачната афера на Швайнщайгер е започнала година преди развода, като двамата със Силва са се запознали покрай децата си, които посещават едно и също училище в Палма де Майорка. 

развод интервю ана иванович изневяра опра уинфри бастиан швайнщайгер Силва Капитанов

