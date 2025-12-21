bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Докато Григор тренира: Вижте с кой известен рапър е Ейса! (ВИДЕО)

В Мексико полудяха след появата на актрисата

Нямаме търпение да започне новия сезон в тениса и отново да можем да гледаме Григор Димитров на корта! А на трибуните да е красивата му половинка Ейса Гонсалес, която емоционално да съпреживява всяка точка! 

Но до тогава има още малко време!

Преди да започне турнира в Бризбейн, който трябва да е първи за Григор, той ще се заеме с тренировки с новия си наставник Ксавие Малис. А Ейса... Тя е във вихъра на танца! 

Bad Bunny

Мексиканската актриса е в родината си и изненадващо за всички се появи на концерт на световната музикална сензация Bad Bunny. 

Бенито Окасио имаше изява в Мексико Сити пред хиляди почитатели на стадион GNP. Тя бе част от световното му турне. 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Ray Macías (@raymaciasoficial)

По време на една от песните Bad Bunny слезе от сцената и отиде във VIP сектора. Там го чакаше Ейса. 

На кадрите се вижда как тя искрено се забавлява с музиката на популярния певец. С нея е и колегата ѝ Луис Ернандо Мендес. 

Двойка

Ейса и Григор разкриха връзката си по време на турнира в Мадрид през 2025 г. 

Красивата мексиканка е актриса и певица и има милиони почитатели по света. Двамата с Димитров си подариха снежна почивка в Швейцария наскоро, а преди това бяха в Пуерто Рико

Снимка: Instagram

Ейса бе плътно до Димитров по време на възстановяването от контузията в гръдния мускул, която той получи по време на осминафинала на "Уимбълдън". Тогава се наложи българинът да се откаже, въпреки че водеше с 2:0 сета срещу световния номер 1 Яник Синер. 

Тагове:

тенис концерт григор димитров мексико приятелка Ейса Гонсалес Bad Bunny Бед Бъни

