Елате в рая с Григор Димитров и Ейса Гонсалес (СНИМКИ и ВИДЕО)

Дъжд, мъгла, влагата се пропива в тялото и през якето, вятърът духа неприятно в лицето, слънцето изглежда като благословия... Това е времето у нас, но не и при Григор Димитров!

Българският тенисист зарадва своите последователи с поредна порция красиви снимки от Коста Рика, където си почива с половинката си - мексиканската актриса и певица Ейса Гонсалес.

От тях се разбира, че неприятното ноемврийско време у нас хич не е проблем за двойката и те предпочитат да са... по бански.

Луксозно

Григор и Ейса са се настанили в луксозен хотел, част от известна верига.

Снимка: Instagram

Двамата се наслаждават на красиви гледки от басейна, като съчетават лежерната почивка с посещение на красиви природни забележителности.

След като преди дни Григор заведе Ейса в подножието на активният вулкан Ринкон де ла Виеха и до водопадите около него, от последните кадри става ясно, че двамата са били още на сафари, в пещери, летели са с хеликоптер.

Снимка: Instagram

Компанията

И Григор, и Ейса се похвалиха, че са се "запознали" с различни животни - гущери, маймуни и дори крокодили.

Храната също изглежда изключително вкусно!

Снимка: Instagram

Но пък трябва да добавим още нещо важно!

На корта

Григор явно не може да стои далеч от своя спорт! Българинът показа, че в комплекса има корт и дори се снима на него.Е, не с ракета, а полегнал и гол! Но пък това е добра индикация, предвид тежкия сезон, който Димитров изпрати.

Снимка: Instagram