Тенис

Елате в рая с Григор Димитров и Ейса Гонсалес (СНИМКИ и ВИДЕО)

Родният тенисист с ваканция като от приказките

Елате в рая с Григор Димитров и Ейса Гонсалес (СНИМКИ и ВИДЕО)
Instagram

Дъжд, мъгла, влагата се пропива в тялото и през якето, вятърът духа неприятно в лицето, слънцето изглежда като благословия... Това е времето у нас, но не и при Григор Димитров! 

Българският тенисист зарадва своите последователи с поредна порция красиви снимки от Коста Рика, където си почива с половинката си - мексиканската актриса и певица Ейса Гонсалес

От тях се разбира, че неприятното ноемврийско време у нас хич не е проблем за двойката и те предпочитат да са... по бански. 

Луксозно

Григор и Ейса са се настанили в луксозен хотел, част от известна верига. 

Снимка: Instagram

Двамата се наслаждават на красиви гледки от басейна, като съчетават лежерната почивка с посещение на красиви природни забележителности. 

След като преди дни Григор заведе Ейса в подножието на активният вулкан Ринкон де ла Виеха и до водопадите около него, от последните кадри става ясно, че двамата са били още на сафари, в пещери, летели са с хеликоптер

Снимка: Instagram

Компанията

И Григор, и Ейса се похвалиха, че са се "запознали" с различни животни - гущери, маймуни и дори крокодили

Храната също изглежда изключително вкусно! 

Снимка: Instagram

Но пък трябва да добавим още нещо важно! 

На корта

Григор явно не може да стои далеч от своя спорт! Българинът показа, че в комплекса има корт и дори се снима на него.Е, не с ракета, а полегнал и гол! Но пък това е добра индикация, предвид тежкия сезон, който Димитров изпрати. 

Снимка: Instagram

Той получи тежка контузия по време на осминафинала на "Уимбълдън" през юли. Той водеше с 2:0 сета срещу лидера в световната ранглиста Яник Синер, но травма в гръдния мускул го накара да се откаже. 

Българинът се завърна чак през октомври, когато игра два мача в Париж - победа на сингъл и загуба на двойки. Той обаче не продължи напред в надпреварата и се оттегли. 

Снимка: Instagram

В момента Димитров е 44-ти в световната ранглиста. 

Тагове:

тенис ваканция любов почивка григор димитров корт двойка коста рика тропическа гора Ейса Гонсалес

