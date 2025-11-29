Григор и Ейса се гушкат и целуват в снега (ВИДЕО)

Григор Димитров и Ейса Гонсалес продължават да радват милионите си последователи в социалните мрежи. Двамата са много активни и въпреки че не споделят точното си местоположение, то кадрите им ще ви пренесат в един по-магичен свят.

Влюбените пожелаха весели празници на последователите си в "Инстаграм" с красиви клипчета от планината. На едно от тях тенисистът и актрисата се прегръщат и целуват до снежен човек.

Къде са Гришо и Ейса?

Наскоро Гришо и Ейса прекараха няколко дни в Коста Рика, където се отдадоха на слънце, романтика и приключения.

Припомняме, че контузия извади родния тенисист от игра за няколко месеца. Той получи тежка травма по време на осминафинала на "Уимбълдън" през юли. Водеше с 2:0 сета срещу лидера в световната ранглиста Яник Синер, но контузия в гръдния мускул го накара да се откаже.

Българинът се завърна чак през октомври, когато игра два мача в Париж - победа на сингъл и загуба на двойки. Той обаче не продължи напред в надпреварата и се оттегли.

Гришо и Ейса прекарват последните дни в Европа преди най-добрият ни тенисист да започне подготовката си за новия сезон. Димитров завърши кампанията под номер 44 в световната ранглиста.

